Источник: «Барселона» проявляет интерес к игроку сборной России

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков находится в сфере интересов «Барселоны». Об этом сообщает Metaratings.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 20-летний россиянин находится в шорт-листе каталонского клуба, но официальных переговоров с «Локомотивом» или его представителями по поводу возможного трансфера пока не было.

Батраков является воспитанником «Локомотива» и проводит второй полноценный сезон на взрослом уровне. На его счету 54 матча за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых он забил 26 мячей и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 12 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался продавать Батракова в Саудовскую Аравию за 30 млн евро.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. Во вторник, 16 сентября, команда Михаила Галактионова в Кубке России на выезде сыграет с «Акроном». Начало матча — в 18:45 по московскому времени.