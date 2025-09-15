Источник: «Барселона» проявляет интерес к игроку сборной России

Батраков является воспитанником «Локомотива» и проводит второй полноценный сезон на взрослом уровне. На его счету 54 матча за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых он забил 26 мячей и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 12 млн евро.