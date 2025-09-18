Алексей Батраков обогнал Лионеля Месси по трансферной стоимости

Авторитетный немецкий интернет-портал, специализирующийся на оценке рыночной стоимости футболистов, представил обновленный рейтинг самых дорогих игроков РПЛ.
Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ
- Луис Энрике («Зенит», Бразилия) — 25 млн евро
- Эдуард Сперцян («Краснодар», Армения) — 25 млн евро
- Алексей Батраков («Локомотив», Россия) — 23 млн евро
- Жерсон («Зенит», Бразилия) — 22 млн евро
- Жедсон Фернандеш («Спартак», Португалия) — 20 млн евро
- Вендел («Зенит», Бразилия) — 18 млн евро
- Матвей Кисляк (ЦСКА, Россия) — 16 млн евро
- Константин Тюкавин («Динамо», Россия) — 16 млн евро
- Манфред Угальде («Спартак», Коста-Рика) — 15 млн евро
- Эсекьель Барко («Спартак», Аргентина) — 14 млн евро
За последние три месяца рыночная стоимость Батракова увеличилась почти в два раза — с 12 до 23 млн евро. Таким образом, он стал самым дорогим российским футболистом, опередив вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова и полузащитника «Монако» Александра Головина (оба — по 20 млн евро). Кроме того, 20-летний россиянин обошел по рыночной стоимости восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси (18 млн евро).
Также в топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ дебютировал 20-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, чья рыночная стоимость за три месяца выросла вдвое — с 8 до 16 млн евро.
В нынешнем сезоне на счету Батракова 11 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. На счету Кисляка 12 матчей за ЦСКА, в которых он отметился двумя мячами и тремя голевыми передачами.
Станислав Черчесов
Михаил Галактионов
Эгаш Касинтура
46′
Алексей Батраков
(Александр Сильянов)
80′
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
9
Брайан Мансилья
63′
20
Максим Самородов
77
Георгий Мелкадзе
73′
10
Рифат Жемалетдинов
4
Турпал-Али Ибишев
73′
13
Мохамед Конате
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
90+4′
83
Алексей Батраков
10
Дмитрий Воробьев
75′
59
Егор Погостнов
23
Сесар Монтес
20′
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
50′
56′
3
Лукас Фассон
19
Александр Руденко
63′
14
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
56′
25
Данил Пруцев
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти