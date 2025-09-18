Ричмонд
Алексей Батраков обогнал Лионеля Месси по трансферной стоимости

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим российским футболистом. Об этом сообщает Transfermarkt.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Авторитетный немецкий интернет-портал, специализирующийся на оценке рыночной стоимости футболистов, представил обновленный рейтинг самых дорогих игроков РПЛ.

Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ

  1. Луис Энрике («Зенит», Бразилия) — 25 млн евро
  2. Эдуард Сперцян («Краснодар», Армения) — 25 млн евро
  3. Алексей Батраков («Локомотив», Россия) — 23 млн евро
  4. Жерсон («Зенит», Бразилия) — 22 млн евро
  5. Жедсон Фернандеш («Спартак», Португалия) — 20 млн евро
  6. Вендел («Зенит», Бразилия) — 18 млн евро
  7. Матвей Кисляк (ЦСКА, Россия) — 16 млн евро
  8. Константин Тюкавин («Динамо», Россия) — 16 млн евро
  9. Манфред Угальде («Спартак», Коста-Рика) — 15 млн евро
  10. Эсекьель Барко («Спартак», Аргентина) — 14 млн евро

За последние три месяца рыночная стоимость Батракова увеличилась почти в два раза — с 12 до 23 млн евро. Таким образом, он стал самым дорогим российским футболистом, опередив вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова и полузащитника «Монако» Александра Головина (оба — по 20 млн евро). Кроме того, 20-летний россиянин обошел по рыночной стоимости восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси (18 млн евро).

Также в топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ дебютировал 20-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, чья рыночная стоимость за три месяца выросла вдвое — с 8 до 16 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Батракова 11 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. На счету Кисляка 12 матчей за ЦСКА, в которых он отметился двумя мячами и тремя голевыми передачами.

Ахмат
1:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
13.09.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Михаил Галактионов
Голы
Ахмат
Эгаш Касинтура
46′
Локомотив
Алексей Батраков
(Александр Сильянов)
80′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
9
Брайан Мансилья
63′
20
Максим Самородов
77
Георгий Мелкадзе
73′
10
Рифат Жемалетдинов
4
Турпал-Али Ибишев
73′
13
Мохамед Конате
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
90+4′
83
Алексей Батраков
10
Дмитрий Воробьев
75′
59
Егор Погостнов
23
Сесар Монтес
20′
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
50′
56′
3
Лукас Фассон
19
Александр Руденко
63′
14
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
56′
25
Данил Пруцев
Статистика
Ахмат
Локомотив
Желтые карточки
0
4
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
7
3
Угловые
5
5
Фолы
8
18
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
