Семин: В «Спартаке» не позволили Аленичеву реализовать себя

Аленичев возглавил «Спартак» в июне 2015 года. Под его руководством красно-белые заняли в РПЛ пятое место. После отставки Аленичева в августе 2016 года команду возглавил итальянец Массимо Каррера, который привел «Спартак» к первому чемпионскому титулу с 2001 года. С тех пор «Спартак» больше не становился чемпионом России.