Семин: В «Спартаке» не позволили Аленичеву реализовать себя

«В “Спартаке” был Дмитрий Аленичев, но ему дали слишком мало времени. Возможно, при нем команда вернула бы спартаковский стиль. И тогда “Спартак” снова был бы “Спартаком”, — приводит слова Семина РИА Новости.
Аленичев возглавил «Спартак» в июне 2015 года. Под его руководством красно-белые заняли в РПЛ пятое место. После отставки Аленичева в августе 2016 года команду возглавил итальянец Массимо Каррера, который привел «Спартак» к первому чемпионскому титулу с 2001 года. С тех пор «Спартак» больше не становился чемпионом России.
В настоящий момент главным тренером «Спартака» является сербский специалист Деян Станкович. После 9 туров Российской Премьер-лиги сезога-2025/26 красно-белые набрали 15 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 28 сентября, «Спартак» проведет домашний матч против «Пари НН» в рамках 10-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.
Юрий Семин возглавлял московский «Локомотив» с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020 годы. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, шесть раз брал Кубок и три раза — Суперкубок страны.