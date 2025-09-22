Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА — «Сочи»

22 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встретятся «Сочи» и ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19 часов по московскому времени.