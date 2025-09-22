Ричмонд
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА — «Сочи»

11 сентября состоится матч девятого тура Российской Премьер-лиги в котором встретятся ЦСКА и «Сочи».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

22 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встретятся «Сочи» и ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19 часов по московскому времени.

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Аттийят-аллах, Стоич, Волков, Кравцов, Васильев, Ежов, Зиньковский, Федоров, Крамарич.

Запасные: Рудаков, Ломаев, Литвинов, Абердин, Начо, Макарчук, Магаль, Заика, Мухин, Корнеев, Коваленко, Барт.

ЦСКА: Акинфеев, Виктор, Лукин, Ди Лусиано, Мойзес, Кисляк, Бандикян, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.

Запасные: Тороп, Бесаев, Абдулкадыров, Рядно, Вильягра, Верде, Пополитов, Руис, Кармо, Попович, Сериков, Алеррандро.

По данным «Спорт-Экспресса», основной центральный защитник армейцев Игорь Дивеев пропустит матч из-за простуды. В сезоне-2025/26 Дивеев провел 9 матчей за ЦСКА и забил 2 гола. 20-летний футболист опорный полузащитник Артем Бандикян впервые вошел в стартовый состав ЦСКА на матч Премьер-лиги.

После 8 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» занимает последнее, 16-е место. В активе подопечных Игоря Осинькина только один балл.

В турнирной таблице лидирует «Краснодар» (19 очков), второе место занимает калининградская «Балтика» (17). Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (17).

