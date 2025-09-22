Ричмонд
Фетисов отреагировал на внесение Дзюбы в базу «Миротворца»

22 сентября стало известно о том, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба внесен в базу украинского ресурса «Миротворец»* (признан террористическим и запрещен в России).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на новость, отметив, что внесение в базу скандально известного украинского сайта не повлияет на карьеру Артема Дзюбы и не имеет серьезного значения.

«Внесение в базу “Миротворца” не может никак оказывать реальное влияние на карьеру спортсменов. Теперь Дзюба должен перестать играть? Пусть они ожидают чего угодно, но включение в эту базу никак не отразится на его профессиональной судьбе», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

Ранее в эту базу попадали и другие российские спортсмены, в том числе капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России (31), а также рекордсменом по голам среди российских футболистов (244). Он четырежды становился чемпионом РПЛ, дважды выигрывал Кубок России и четырежды — Суперкубок страны. Ранее он выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и турецкий клуб «Адана Демирспор».

В этом сезоне Дзюба провел девять матчей за «Акрон», в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Его контракт с тольяттинским клубом рассчитан до лета 2026 года.