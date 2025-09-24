Ричмонд
Стало известно, когда Далер Кузяев подпишет контракт с «Рубином»

Бывший полузащитник сборной России Далер Кузяев сегодня, 24 сентября, подпишет с казанским «Рубином» однолетний контракт. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Гавр"

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента, вел переговоры с ЦСКА и «Ахматом».

По информации журналиста Андрея Панкова, Кузяев предпочел вариант с «Рубином», так как он является уроженцем Татарстана и ранее уже работал с главным тренером казанцев Рашидом Рахимовым в «Тереке».

В июне этого года Кузяев покинул «Гавр», за который выступал на протяжении двух сезонов. За французский клуб он провел 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

С 2014 по 2017 год Кузяев выступал за «Терек» (предыдущее название «Ахмата»). Он провел за грозненцев 75 матчей и отметился четырьмя голевыми передачами. Летом 2017 года он был выкуплен «Зенитом» за четыре миллиона евро.

«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В субботу, 27 сентября, грозненский клуб дома сыграет с «Акроном». Начало матча — 14:00 по московскому времени.