Семак допустил, что Кузяев может вернуться в «Зенит»

— Что касается Далера, буквально недавно появилась информация, что он все-таки возвращается в Россию. Разговоры были, но дальше разговоров дело не дошло. Сейчас он уже подписал контракт на год, с чем его поздравляю. Я думаю, что Далер очень многое сделал для нашей команды, и надеюсь, что он дальше будет приносить пользу «Рубину», а возможно и к нам еще попадет по истечении контракта с «Рубином». Посмотрим, — приводит слова главного тренера сине-бело-голубых пресс-служба клуба.