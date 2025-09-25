Ричмонд
Семак допустил, что Кузяев может вернуться в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об экс-игроке клуба Далере Кузяеве.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, вчера, 24 сентября, «Рубин» объявил о переходе 32-летнего Кузяева. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2026 года. В казанском клубе Кузяев будет играть под 14-м номером.

— Сергей Богданович, не было ли попыток у «Зенита» летом или осенью вернуть Далера Кузяева? Может быть, по вашей инициативе? И не вел ли клуб с ним переговоры, не знаете?

— Что касается Далера, буквально недавно появилась информация, что он все-таки возвращается в Россию. Разговоры были, но дальше разговоров дело не дошло. Сейчас он уже подписал контракт на год, с чем его поздравляю. Я думаю, что Далер очень многое сделал для нашей команды, и надеюсь, что он дальше будет приносить пользу «Рубину», а возможно и к нам еще попадет по истечении контракта с «Рубином». Посмотрим, — приводит слова главного тренера сине-бело-голубых пресс-служба клуба.

В июне этого года Кузяев покинул французский «Гавр», за который выступал на протяжении двух сезонов. За клуб из Лиги 1 он провел 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Летом 2017 года Кузяев был куплен «Зенитом» за €4 млн. Он провел за клуб 183 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и сделал 29 результативных передач. Кузяев является пятикратным чемпионом России в составе клуба из Санкт-Петербурга.