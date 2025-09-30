Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.55
П2
2.07
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Аталанта
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.03
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Реал
Все коэффициенты
П1
26.00
X
12.50
П2
1.11
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.90
П2
3.70
Футбол. Кубок России
20:30
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.43
П2
5.81
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.26
П2
6.95
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.93
П2
2.16
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.80
П2
1.61
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Интер
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.46
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Марсель
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.13
П2
7.23
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
20.00
X
9.75
П2
1.14

Легионер ЦСКА заявил, что им интересовались «Барселона» и «Реал»

Сербский футболист ЦСКА Матия Попович подтвердил, что два года назад им интересовались сильнейшие клубы Европы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

— В разное время тобой интересовались «Барселона», «Реал», «Бавария», «Милан», дортмундская «Боруссия».

— Да, это правда. Но это было давно, думаю, года два назад. Сейчас я сконцентрирован лишь на ЦСКА и на том, чтобы здесь все получилось. Не думаю о других командах.

— Как тебе в России?

— Великолепно. Как вы знаете, русские и сербы — братья навек! Мне очень нравится в России. Чувствую себя как дома.

— Кстати, «Партизан» и ЦСКА — тоже братья.

— Это стало одним из факторов, почему я перешел в ЦСКА.

— Успел прогуляться по Москве?

— Да, это прекрасный город, к тому же у нас красивый стадион — «ВЭБ Арена», — сказал Матия Попович в интервью «Спорт-Экспрессу».

19-летний воспитанник белградского «Партизана» в сентябре перешел в ЦСКА из «Наполи» на правах свободного агента. В 2023 году британское издание The Guardian включило Поповича в список самых перспективных молодых талантов мирового футбола. Интерес к Матии проявляли ряд топ-клубов, однако он решил присоединиться к академии «Наполи».

За молодежный состав неаполитанцев Попович провел 26 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету 20 матчей за сборные Сербии U17 и U19, в которых он забил два мяча и отдал шесть голевых передач. Попович выступает на позиции атакующего полузащитника, но также способен действовать на позициях центрального нападающего и левого вингера.

На данный момент Матия Попович сыграл за ЦСКА всего один матч — вышел на замену в матче Кубка России против калининградской «Балтики» (1:1, 9:10 — по пенальти).