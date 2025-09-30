Легионер ЦСКА заявил, что им интересовались «Барселона» и «Реал»

— В разное время тобой интересовались «Барселона», «Реал», «Бавария», «Милан», дортмундская «Боруссия».
— Да, это правда. Но это было давно, думаю, года два назад. Сейчас я сконцентрирован лишь на ЦСКА и на том, чтобы здесь все получилось. Не думаю о других командах.
— Как тебе в России?
— Великолепно. Как вы знаете, русские и сербы — братья навек! Мне очень нравится в России. Чувствую себя как дома.
— Кстати, «Партизан» и ЦСКА — тоже братья.
— Это стало одним из факторов, почему я перешел в ЦСКА.
— Успел прогуляться по Москве?
— Да, это прекрасный город, к тому же у нас красивый стадион — «ВЭБ Арена», — сказал Матия Попович в интервью «Спорт-Экспрессу».
19-летний воспитанник белградского «Партизана» в сентябре перешел в ЦСКА из «Наполи» на правах свободного агента. В 2023 году британское издание The Guardian включило Поповича в список самых перспективных молодых талантов мирового футбола. Интерес к Матии проявляли ряд топ-клубов, однако он решил присоединиться к академии «Наполи».
За молодежный состав неаполитанцев Попович провел 26 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету 20 матчей за сборные Сербии U17 и U19, в которых он забил два мяча и отдал шесть голевых передач. Попович выступает на позиции атакующего полузащитника, но также способен действовать на позициях центрального нападающего и левого вингера.
На данный момент Матия Попович сыграл за ЦСКА всего один матч — вышел на замену в матче Кубка России против калининградской «Балтики» (1:1, 9:10 — по пенальти).