CAS обязал ЦСКА выплатить компенсацию экс-тренеру Федотову

«Сегодня клуб получил долгожданное решение CAS по судебному процессу с Владимиром Валентиновичем Федотовым. И мы рады, что этим решением закрываем, так уж вышло, длительную историю споров. Напомним, что сторона истца запрашивала более двух миллионов евро. При этом само решение CAS — присудить Владимиру Валентиновичу сумму, примерно равную трем месячным окладам, — мы воспринимаем положительно, ведь еще на этапе досудебного общения таковым и было наше предложение», — написал Брейдо в соцсетях.