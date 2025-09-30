CAS обязал ЦСКА выплатить компенсацию экс-тренеру Федотову

ЦСКА должен выплатить Владимиру Федотову 630 тысяч евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.
После завершения сезона-2023/24 руководство ЦСКА отправило в отставку Владимира Федотова. Тренер обратился в палату по разрешению споров РФС в связи с расторжением контракта с московским клубом. В августе в РФС рассмотрели заявление бывшего тренера ЦСКА и отказали ему в выплате компенсации со стороны клуба.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда по иску бывшего главного тренера команды Федотова.
«Сегодня клуб получил долгожданное решение CAS по судебному процессу с Владимиром Валентиновичем Федотовым. И мы рады, что этим решением закрываем, так уж вышло, длительную историю споров. Напомним, что сторона истца запрашивала более двух миллионов евро. При этом само решение CAS — присудить Владимиру Валентиновичу сумму, примерно равную трем месячным окладам, — мы воспринимаем положительно, ведь еще на этапе досудебного общения таковым и было наше предложение», — написал Брейдо в соцсетях.
Владимир Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством Федотова красно-синие выиграли Кубок России, а также стали серебряными призерами чемпионата России в сезоне-2022/23. В минувшем сезоне армейцы заняли шестое место в чемпионате России и выбыли из розыгрыша Кубка страны, уступив «Зениту» в серии пенальти в финале Пути РПЛ.
Федотов до ЦСКА тренировал «Сочи», который привел ко второму месту в Российской Премьер-лиге, «Оренбург» и екатеринбургский «Урал».