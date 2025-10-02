РФС призвал не цепляться к министру спорта из-за слов о Семаке

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов призвал болельщиков не цепляться к министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву из-за слов о главном тренере петербургского «Зенита» Сергее Семаке.
«Михаил Владимирович пошутил. Не стоит к нему цепляться из-за этих слов», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.
Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые 6 раз побеждали в чемпионате страны, пять раз — в Суперкубке и дважды — в Кубке России.
Во время карьеры футболиста Семак выступал за «Асмарал», ЦСКА, «ПСЖ», «Москву», «Рубин» и «Зенит». Полузащитник побеждал в чемпионатах России с тремя разными клубами — ЦСКА, «Рубин» и «Зенит». В его активе 65 матчей и 4 гола за национальную команду.
Дегтяреву 44 года, в мае 2024 года он занял пост министра спорта России, сменив Олега Матыцина. Позднее он стал во главе и Олимпийского комитета России. В декабре 2024-го Дегятрев сменил Станислава Позднякова, который возглавлял ОКР с 2018 года.