РФС призвал не цепляться к министру спорта из-за слов о Семаке

Дегтяреву 44 года, в мае 2024 года он занял пост министра спорта России, сменив Олега Матыцина. Позднее он стал во главе и Олимпийского комитета России. В декабре 2024-го Дегятрев сменил Станислава Позднякова, который возглавлял ОКР с 2018 года.