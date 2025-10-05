Матч ЦСКА — «Спартак» 5 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

По итогам первой трети сезона ЦСКА под руководством нового главного тренера Фабио Челестини проводит, по всеобщему мнению, очень успешный сезон. Перед 11-м туром армейцы были единоличными лидерами, набрав 21 очко. «Спартаку» доставалось куда больше критики, а разговоры о возможной отставке Деяна Станковича не утихают, но, если взглянуть на таблицу, обнаружится, что красно-белые располагаются всего в трех очках от своих заклятых врагов, то есть потенциальная победа в очной встрече приведет к равенству. Для Челестини это первое дерби со «Спартаком», а Станкович против ЦСКА уже испытывал как сладость победы, так и горечь поражения. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.