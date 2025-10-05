Матч ЦСКА — «Спартак» 5 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 16:30 мск на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Артем Чистяков (Азов). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
По итогам первой трети сезона ЦСКА под руководством нового главного тренера Фабио Челестини проводит, по всеобщему мнению, очень успешный сезон. Перед 11-м туром армейцы были единоличными лидерами, набрав 21 очко. «Спартаку» доставалось куда больше критики, а разговоры о возможной отставке Деяна Станковича не утихают, но, если взглянуть на таблицу, обнаружится, что красно-белые располагаются всего в трех очках от своих заклятых врагов, то есть потенциальная победа в очной встрече приведет к равенству. Для Челестини это первое дерби со «Спартаком», а Станкович против ЦСКА уже испытывал как сладость победы, так и горечь поражения. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Cамому сербу придется наблюдать за очередным дерби с трибуны — срок его дисквалификации за эскападу в матче с «Динамо» еще не истек. Все три пропущенных Станковичем матча «Спартак» кстати выиграл — просто к слову. Еще отметим, что последнее дерби в логове врага красно-белые тоже выиграли — в ноябре 2024-го со счетом 2:0, причем удалений в той игре было больше, чем голов. А ЦСКА в последний раз обыгрывал «Спартак» дома аж четыре года назад, зато победил в последней очной встрече в гостях этой весной (2:1), тоже не без удаления.
Даже без Станковича в главном московском дерби наверняка будет на что посмотреть. Правда, переплюнуть субботнее шоу с участием «Динамо» и «Локомотива» (3:5) по игре в атаке ЦСКА и «Спартаку» объективно не светит. Зато можно показать соседям, как надо обороняться и соблюдать баланс между линиями. Особенно хорош в этом ЦСКА, но и у «Спартака» бывали чрезвычайно качественные игровые отрезки.
Армейцы хвастают перед всей РПЛ прекрасным центром поля, где блистают Матвей Кисляк и Иван Обляков. Тяжелая победа над «Балтикой» с голом защитника-бомбардира Дивеева на 95-й минуте (1:0) не только вывела ЦСКА в лидеры, но и стала бальзамом на душу Игорю Акинфееву, который рвал и метал от того, что команда никак не может помочь ему наконец-то сыграть на ноль.
«Спартак» продолжают ругать, хотя тандему Станковича и Ненада Сакича наконец удалось «разбудить» главного героя прошлого сезона. У Манфреда Угальде три гола в последних двух турах. Вкус забитых мячей вновь ощутили Эсекьель Барко и Ливай Гарсия, даже новичок Жедсон забил трижды с учетом Кубка, хотя голы не его прямая обязанность.
Букмекеры, что интересно, отдают незначительное преимущество красно-белым. Даже на чужом стадионе. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2,70, а шансы ЦСКА оценили в 2,85. Ничья идет с коэффициентом 3,25. По мнению экспертов, зрителей, скорее всего, не ждет множество голов: поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,96, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 1,84. Но вероятность того, что забьют обе команды, достаточно высокая. Коэффициент на это событие установлен на отметке 1,69. Наиболее вероятный счет — 1:1 за 5,20.