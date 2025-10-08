Ричмонд
«Зенит» предъявил к «Химкам» требование на 77 млн рублей

«Зенит» в деле о банкротстве «Химок», которое рассматривает арбитражный суд Московской области, предъявил к подмосковному клубу требование на сумму более 77 млн рублей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Суд получил требование 6 октября, но пока не принял его к рассмотрению, оставив без движения из-за неуплаты «Зенитом» госпошлины в установленном порядке. Исправить процессуальное нарушение заявитель должен в течение месяца. Основания возникновения требования петербургского клуба к «Химкам» пока не уточняются.

Арбитражный суд Московской области 9 сентября по заявлению подмосковной межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 13 признал АНО «Футбольный клуб “Химки” банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. Суд включил в реестр требований кредиторов клуба требования ФНС в общем размере свыше 448 миллионов рублей. Конкурсным управляющим утвержден Роман Назаров из Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих “Эксперт”.

В сезоне-2024/25 Российской Премьер-лиги «Химки» заняли 12-е место. Летом подмосковный клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ и объявил о прекращении деятельности.

«Химки» были основаны в 1997 году и провели в РПЛ в общей сложности семь сезонов. Последние годы существования «Химок» их главным инвестором был бизнесмен Туфан Садыгов, который в декабре 2024 года был арестован по делу о мошенничестве. Спустя полтора месяца он был освобожден из-под домашнего ареста под залог.

В июне стало известно, что Садыгов купил контрольный пакет акций клуба второй турецкой лиги «Серик Беледиеспор», в который перешли сразу несколько бывших игроков «Химок», включая его сына Илью. Команду возглавил экс-главный тренер красно-черных Сергей Юран.