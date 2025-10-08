«Зенит» предъявил к «Химкам» требование на 77 млн рублей

«Химки» были основаны в 1997 году и провели в РПЛ в общей сложности семь сезонов. Последние годы существования «Химок» их главным инвестором был бизнесмен Туфан Садыгов, который в декабре 2024 года был арестован по делу о мошенничестве. Спустя полтора месяца он был освобожден из-под домашнего ареста под залог.