Педро назвал трех конкурентов «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ

После 11 туров команда из Санкт-Петербурга занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками, отставая от лидирующего ЦСКА на 4 балла.
— «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА. С этими командами наименьшая разница очков в таблице. Все остальные тоже могут доставить неприятности. Будут ещё претенденты на титул. Борьба очень плотная. Все могут как потерять, так и отобрать очки друг у друга. Но с этой тройкой, наверное, будет главная борьба за золотые медали, — приводит слова Педро «Чемпионат».
Летом в СМИ писали, что саудовский клуб «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» €35 млн Педро.
«Могу лишь сказать, что какой-то интерес действительно был, такое ведь часто происходит во время трансферных окон. Но я живу сегодняшним днем, моя семья абсолютно счастлива в Петербурге, у меня действующий контракт с “Зенитом”, и я сейчас полностью сосредоточен на том, чтобы приносить еще больше пользы команде и дарить радость петербургским болельщикам», — рассказал Педро «Чемпионату».
19-летний бразилец Педро перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Коринтианса» за €9 млн. В составе сине-бело-голубых футболист провел 68 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач. Действующий контракт Педро с клубом рассчитан до лета 2028 года.
