Педро назвал трех конкурентов «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Педро назвал клубы, которые составят конкуренцию сине-бело-голубым в борьбе за чемпионство в РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

После 11 туров команда из Санкт-Петербурга занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками, отставая от лидирующего ЦСКА на 4 балла.

— «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА. С этими командами наименьшая разница очков в таблице. Все остальные тоже могут доставить неприятности. Будут ещё претенденты на титул. Борьба очень плотная. Все могут как потерять, так и отобрать очки друг у друга. Но с этой тройкой, наверное, будет главная борьба за золотые медали, — приводит слова Педро «Чемпионат».

Летом в СМИ писали, что саудовский клуб «Аль-Иттихад» предложил «Зениту» €35 млн Педро.

«Могу лишь сказать, что какой-то интерес действительно был, такое ведь часто происходит во время трансферных окон. Но я живу сегодняшним днем, моя семья абсолютно счастлива в Петербурге, у меня действующий контракт с “Зенитом”, и я сейчас полностью сосредоточен на том, чтобы приносить еще больше пользы команде и дарить радость петербургским болельщикам», — рассказал Педро «Чемпионату».

19-летний бразилец Педро перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Коринтианса» за €9 млн. В составе сине-бело-голубых футболист провел 68 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 10 результативных передач. Действующий контракт Педро с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Акрон
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Сергей Семак
Голы
Акрон
Дуглас Сантос
36′
Зенит
Педро
(Маркус Вендел)
11′
Нереализованные пенальти
Акрон
Артем Дзюба
90+5′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
Акрон
Зенит
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
1
1
Угловые
1
7
Фолы
23
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
