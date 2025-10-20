Ричмонд
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Рубин
1
:
Ахмат
2
Все коэффициенты
П1
7.50
X
3.87
П2
1.57
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо
1
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.60
П2
31.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.51
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.80
П2
5.58
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.46
П2
6.91
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.44
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.00
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.47
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.00
П2
6.73
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.72
П2
3.13

В «Наполи» ответили на слухи об интересе к Батракову

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна сообщил «РБ Спорт», что итальянский клуб не заинтересован в подписании полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

Ранее СМИ сообщали, что клубы Италии интересуются россиянином.

«Батраков и “Наполи”? Это неправда, мы не рассматриваем трансфер Батракова», — цитирует Манну «РБ Спорт».

За последние три месяца рыночная стоимость Батракова увеличилась почти в два раза — с 12 до 23 млн евро. Таким образом, он стал самым дорогим российским футболистом, опередив вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова и полузащитника «Монако» Александра Головина (оба — по 20 млн евро). Кроме того, 20-летний россиянин обошел по рыночной стоимости восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси (18 млн евро).

В текущем сезоне полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков провел 16 матчей за клуб во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи. После 12 туров Российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице, В воскресенье, 26 октября, железнодорожники на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном».

