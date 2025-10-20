В «Наполи» ответили на слухи об интересе к Батракову

За последние три месяца рыночная стоимость Батракова увеличилась почти в два раза — с 12 до 23 млн евро. Таким образом, он стал самым дорогим российским футболистом, опередив вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова и полузащитника «Монако» Александра Головина (оба — по 20 млн евро). Кроме того, 20-летний россиянин обошел по рыночной стоимости восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси (18 млн евро).