Суд отклонил апелляцию «Крыльев» на взыскание 923 млн рублей

В июле арбитражный суд Москвы взыскал свыше 923 миллионов рублей с «Крыльев Советов» по иску компании «РТ‑Капитал», входящей в контур управления госкорпорации «Ростех». После этого самарский клуб обжаловал решение.
«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в тексте решения суда.
Иск к клубу поступил в суд в январе. Компания-истец сообщила на своем сайте, что требует вернуть долг. Отмечалось, что срок погашения задолженности истек еще в 2016 году, при этом сама компания предпринимала усилия для развития клуба и его дальнейшего участия в национальных турнирах.
«Крылья Советов» занимают 11‑е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 12 матчах. В среду, 22 октября, самарцы сыграют на выезде с московским «Динамо» в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча начнется в 18 часов по московскому времени.