Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Атлетик
0
:
Карабах
1
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.90
П2
3.73
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Галатасарай
2
:
Буде-Глимт
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
15.00
П2
42.00
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.19
П2
12.00
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.80
П2
4.73
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.45
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.50
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.27
П2
9.25
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.10
П2
6.80
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.72
П2
3.13
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Суд отклонил апелляцию «Крыльев» на взыскание 923 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил апелляцию «Крылья Советов» на решение арбитражного суда Москвы по иску дочерней компании «Ростеха»,

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

В июле арбитражный суд Москвы взыскал свыше 923 миллионов рублей с «Крыльев Советов» по иску компании «РТ‑Капитал», входящей в контур управления госкорпорации «Ростех». После этого самарский клуб обжаловал решение.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в тексте решения суда.

Иск к клубу поступил в суд в январе. Компания-истец сообщила на своем сайте, что требует вернуть долг. Отмечалось, что срок погашения задолженности истек еще в 2016 году, при этом сама компания предпринимала усилия для развития клуба и его дальнейшего участия в национальных турнирах.

«Крылья Советов» занимают 11‑е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 12 матчах. В среду, 22 октября, самарцы сыграют на выезде с московским «Динамо» в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча начнется в 18 часов по московскому времени.