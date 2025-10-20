Суд отклонил апелляцию «Крыльев» на взыскание 923 млн рублей

Иск к клубу поступил в суд в январе. Компания-истец сообщила на своем сайте, что требует вернуть долг. Отмечалось, что срок погашения задолженности истек еще в 2016 году, при этом сама компания предпринимала усилия для развития клуба и его дальнейшего участия в национальных турнирах.