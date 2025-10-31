Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.02
П2
7.31
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.26
X
4.64
П2
1.62
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.01
П2
4.10
Футбол. Первая лига
01.11
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

ЦСКА — «Пари НН», «Локомотив» — СКА: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях пятницы, 31 октября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Футбол. Китайская Суперлига. 29-й тур. «Шанхай Шэньхуа» — «Шэньчжэнь Пэн Сити»

15:00. Где смотреть: ВидеоСпортс''

Чемпионат Китая вышел на финишную прямую. На титул претендуют три команды, среди которых «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый Леонидом Слуцким. Команда мощно начала сезон, но в заключительной части чемпионата начался серьезный спад, из-за которого раз за разом терялись очки не с самыми сильными соперниками. В итоге лидерство утрачено и отставание «Шэньхуа» от первого места за два тура до конца составляет два очка. Это означает, что нужно побеждать в обеих играх и ждать осечек соперников. «Шэньчжэнь» проиграл 11 из 14 выездных матчей и является худшей командой по забитым и пропущенным мячам в гостях. В такой ситуации потеря очков для команды Слуцкого — непозволительная роскошь. Ожидаем уверенной и яркой домашней победы перед решающей поездкой в Тяньцзинь.

Теннис. ATP. «Мастерс» в Париже. ¼ финала. Александр Бублик (Казахстан, 16) — Алекс де Минаур (Австралия, 6)

17:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Де Минаур подтвердил свои амбиции на турнир, без особых проблем справившись с экс-чемпионом парижского «Мастерса» Кареном Хачановым. Эта победа обеспечила австралийцу место на Итоговом турнире ATP в Турине. Теперь, освободившись от давления, можно играть в удовольствие и на такой волне попытаться впервые выйти в полуфинал в Париже.

Бублик разогнался во второй половине сезона, выиграв четыре титула за последние пять месяцев. Еще весной он находился на гране вылета из топ-100 мирового рейтинга, а сейчас уверенно идет в топ-20. Российский казахстанец заметно прибавил в стабильности и теперь способен обыгрывать соперников топ-уровня, как это произошло в предыдущей встрече против четвертой ракетки мира Тейлора Фритца.

Личные встречи — 3−1 в пользу де Минаура, но победы австралийца слишком давние, чтобы на них опираться. Последняя встреча на «Ролан Гаррос» в мае осталась за Бубликом, который сумел отыграться с 0:2 по сетам. С тех пор оба заметно прибавили, но в разных аспектах. С учетом формы обоих можно ожидать непредсказуемый и яркий матч, где эмоции Бублика столкнутся с хладнокровием де Минаура. Вполне стоит ожидать трехсетовый поединок с интригой до самого последнего гейма.

Футбол. РПЛ. 14-й тур. ЦСКА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород)

19:00. Где смотреть: «Матч Премьер».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 14, 31.10.2025, 19:00
ЦСКА
-
Пари Нижний Новгород
-

Пятничный матч, открывающий 14-й тур чемпионата России. «Пари НН» прервал серию из семи поражений подряд, но это не уберегло команду от падения на последнее место. Впрочем, отставания от 14-го места — всего один балл и ситуацию еще можно исправить. ЦСКА же решает совсем другие задачи и в случае победы сможет, как минимум, на одни сутки возглавить турнирную таблицу. Армейцы являются лучшей домашней командой чемпионата и потеряли очки лишь в матче против чемпиона. «Пари НН» — абсолютно худшая команда лиги в матчах на выезде, где подопечные Артема Шпилевского не сумели набрать ни одного очка. Кажется, исход матча заранее предрешен, но когда-то это мешало РПЛ преподносить нам сюрпризы?

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург)

19:30. Где смотреть: «Матч ТВ».

СКА после восьми поражений в девяти матчах одержал две домашние победы и теперь отправляется в Ярославль, где местная команда спустя два месяца утратила первую строчку Западной конференции. «Локомотив» все еще остается непобедимым на своем льду, хотя прошлый матч с тольяттинской «Ладой» едва не завершился катастрофой. Для СКА предстоящий матч — это возможность подтвердить, что положительные результаты — не случайность, а признак выхода из кризиса. Но чтобы рассчитывать на очки, питерцам нужно провести, пожалуй, лучший выездной матч сезона.

Теннис. ATP. «Мастерс» в Париже. ¼ финала. Даниил Медведев (Россия, 13) — Александр Зверев (Германия, 3)

22:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Медведев одержал волевую победу над Сонего и внезапно вернулся в гонку за Итоговый турнир. Для этого ему обязательно нужно выигрывать титул в Париже. Задача слишком амбициозная, но побеждать на этом турнире россиянин умеет — Медведев брал титул в 2020 году, а год спустя доходил до финала. Первый шаг в эту сторону — победа над Зверевым, который в Париже пока смотрится неубедительно. Личные встречи — 15−7 в пользу Медведева, выигравшего у немца пять матчей подряд. Последние три года Зверев — клиент россиянина, но, возможно, в этот раз третьей ракетке мира удастся переломить неприятную для себя тенденцию. Впрочем, если не удастся, мы возражать не будем.