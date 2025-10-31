ЦСКА — «Пари НН», «Локомотив» — СКА: что смотреть сегодня

Медведев одержал волевую победу над Сонего и внезапно вернулся в гонку за Итоговый турнир. Для этого ему обязательно нужно выигрывать титул в Париже. Задача слишком амбициозная, но побеждать на этом турнире россиянин умеет — Медведев брал титул в 2020 году, а год спустя доходил до финала. Первый шаг в эту сторону — победа над Зверевым, который в Париже пока смотрится неубедительно. Личные встречи — 15−7 в пользу Медведева, выигравшего у немца пять матчей подряд. Последние три года Зверев — клиент россиянина, но, возможно, в этот раз третьей ракетке мира удастся переломить неприятную для себя тенденцию. Впрочем, если не удастся, мы возражать не будем.