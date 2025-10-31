ЦСКА — «Пари НН», «Локомотив» — СКА: что смотреть сегодня

Футбол. Китайская Суперлига. 29-й тур. «Шанхай Шэньхуа» — «Шэньчжэнь Пэн Сити»
15:00. Где смотреть: ВидеоСпортс''
Чемпионат Китая вышел на финишную прямую. На титул претендуют три команды, среди которых «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый Леонидом Слуцким. Команда мощно начала сезон, но в заключительной части чемпионата начался серьезный спад, из-за которого раз за разом терялись очки не с самыми сильными соперниками. В итоге лидерство утрачено и отставание «Шэньхуа» от первого места за два тура до конца составляет два очка. Это означает, что нужно побеждать в обеих играх и ждать осечек соперников. «Шэньчжэнь» проиграл 11 из 14 выездных матчей и является худшей командой по забитым и пропущенным мячам в гостях. В такой ситуации потеря очков для команды Слуцкого — непозволительная роскошь. Ожидаем уверенной и яркой домашней победы перед решающей поездкой в Тяньцзинь.
Теннис. ATP. «Мастерс» в Париже. ¼ финала. Александр Бублик (Казахстан, 16) — Алекс де Минаур (Австралия, 6)
17:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Де Минаур подтвердил свои амбиции на турнир, без особых проблем справившись с экс-чемпионом парижского «Мастерса» Кареном Хачановым. Эта победа обеспечила австралийцу место на Итоговом турнире ATP в Турине. Теперь, освободившись от давления, можно играть в удовольствие и на такой волне попытаться впервые выйти в полуфинал в Париже.
Бублик разогнался во второй половине сезона, выиграв четыре титула за последние пять месяцев. Еще весной он находился на гране вылета из топ-100 мирового рейтинга, а сейчас уверенно идет в топ-20. Российский казахстанец заметно прибавил в стабильности и теперь способен обыгрывать соперников топ-уровня, как это произошло в предыдущей встрече против четвертой ракетки мира Тейлора Фритца.
Личные встречи — 3−1 в пользу де Минаура, но победы австралийца слишком давние, чтобы на них опираться. Последняя встреча на «Ролан Гаррос» в мае осталась за Бубликом, который сумел отыграться с 0:2 по сетам. С тех пор оба заметно прибавили, но в разных аспектах. С учетом формы обоих можно ожидать непредсказуемый и яркий матч, где эмоции Бублика столкнутся с хладнокровием де Минаура. Вполне стоит ожидать трехсетовый поединок с интригой до самого последнего гейма.
Футбол. РПЛ. 14-й тур. ЦСКА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород)
19:00. Где смотреть: «Матч Премьер».
Пятничный матч, открывающий 14-й тур чемпионата России. «Пари НН» прервал серию из семи поражений подряд, но это не уберегло команду от падения на последнее место. Впрочем, отставания от 14-го места — всего один балл и ситуацию еще можно исправить. ЦСКА же решает совсем другие задачи и в случае победы сможет, как минимум, на одни сутки возглавить турнирную таблицу. Армейцы являются лучшей домашней командой чемпионата и потеряли очки лишь в матче против чемпиона. «Пари НН» — абсолютно худшая команда лиги в матчах на выезде, где подопечные Артема Шпилевского не сумели набрать ни одного очка. Кажется, исход матча заранее предрешен, но когда-то это мешало РПЛ преподносить нам сюрпризы?
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург)
19:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
СКА после восьми поражений в девяти матчах одержал две домашние победы и теперь отправляется в Ярославль, где местная команда спустя два месяца утратила первую строчку Западной конференции. «Локомотив» все еще остается непобедимым на своем льду, хотя прошлый матч с тольяттинской «Ладой» едва не завершился катастрофой. Для СКА предстоящий матч — это возможность подтвердить, что положительные результаты — не случайность, а признак выхода из кризиса. Но чтобы рассчитывать на очки, питерцам нужно провести, пожалуй, лучший выездной матч сезона.
Теннис. ATP. «Мастерс» в Париже. ¼ финала. Даниил Медведев (Россия, 13) — Александр Зверев (Германия, 3)
22:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Медведев одержал волевую победу над Сонего и внезапно вернулся в гонку за Итоговый турнир. Для этого ему обязательно нужно выигрывать титул в Париже. Задача слишком амбициозная, но побеждать на этом турнире россиянин умеет — Медведев брал титул в 2020 году, а год спустя доходил до финала. Первый шаг в эту сторону — победа над Зверевым, который в Париже пока смотрится неубедительно. Личные встречи — 15−7 в пользу Медведева, выигравшего у немца пять матчей подряд. Последние три года Зверев — клиент россиянина, но, возможно, в этот раз третьей ракетке мира удастся переломить неприятную для себя тенденцию. Впрочем, если не удастся, мы возражать не будем.