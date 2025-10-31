Матч «Зенит» — «Локомотив» 1 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 20:15 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр матча — Артем Чистяков (Азов). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Встречаются два клуба с притязаниями на лидерство в чемпионате. «Локомотив» пока второй, в двух очках от лидирующего «Краснодара», а «Зенит» — четвертый, но лишь одно очко уступает железнодорожникам. При этом в очном поединке сойдутся два самых результативных коллектива чемпионата: только «Локо» в РПЛ забивает в среднем более двух голов за игру, а «Зенит» — ровно два гола. Но пропускает «Локомотив» заметно больше, поэтому у «Зенита» лучше разница мячей.
В минувшем туре «Зенит» одержал убедительную победу над другим московским клубом — «Динамо». Итоговый счет на «Газпром Арене» — всего 2:1, и гости даже вели, но «Зенит» создал намного больше моментов, особенно во втором тайме, и только ударов по воротам нанес в три раза больше. «Локомотив» туром ранее провел блестящий матч против другого клуба лидирующей группы ЦСКА (3:0), но в 13-м туре потерял очки в Самаре, сыграв 1:1 с «Акроном». Кстати, как и «Зенит» в начале октября. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
В прошлом сезоне команды дважды сыграли друг с другом вничью с одним и тем же счетом 1:1. «Зенит» уже два года не может обыграть «Локомотив», хотя прежде периодически его громил. У обеих команд есть потери: «Зениту» из-за травм не помогут Дуглас Сантос и Матео Кассьерра, «Локомотив» едет в Питер без ведущего игрока обороны Сесара Монтеса, перебравшего желтых карточек. Без него «Локо» сыграет практически российским составом, в команде очень мало легионеров в отличие от «Зенита», хотя и у петербуржцев в последнее время на первых ролях игроки сборной России Максим Глушенков и Андрей Мостовой, порой затмевающие бразильцев и аргентинцев. Главный тренер сборной Валерий Карпин эту битву точно не пропустит.
Букмекеры считают «Зенит» явным фаворитом матча. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,55, а на выигрыш «Локомотива» — 5,80. На ничью можно поставить за 4,60. От игры ждут достаточного числа забитых мячей: коэффицент на тотал больше 2.5 установлен на отметке 1,61, а меньше 2.5 — 2,23. Эксперты считают более вероятным, что забить удастся обеим командам. Ставка на это идет с коэффициентом 1,73, а против — 2,08.