Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.50
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.28
X
4.66
П2
1.62
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.07
П2
4.01
Футбол. Первая лига
01.11
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Лацио
0
П1
X
П2

Матч «Зенит» — «Локомотив» 1 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 1 ноября, в Петербурге состоится матч 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 20:15 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр матча — Артем Чистяков (Азов). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Встречаются два клуба с притязаниями на лидерство в чемпионате. «Локомотив» пока второй, в двух очках от лидирующего «Краснодара», а «Зенит» — четвертый, но лишь одно очко уступает железнодорожникам. При этом в очном поединке сойдутся два самых результативных коллектива чемпионата: только «Локо» в РПЛ забивает в среднем более двух голов за игру, а «Зенит» — ровно два гола. Но пропускает «Локомотив» заметно больше, поэтому у «Зенита» лучше разница мячей.

В минувшем туре «Зенит» одержал убедительную победу над другим московским клубом — «Динамо». Итоговый счет на «Газпром Арене» — всего 2:1, и гости даже вели, но «Зенит» создал намного больше моментов, особенно во втором тайме, и только ударов по воротам нанес в три раза больше. «Локомотив» туром ранее провел блестящий матч против другого клуба лидирующей группы ЦСКА (3:0), но в 13-м туре потерял очки в Самаре, сыграв 1:1 с «Акроном». Кстати, как и «Зенит» в начале октября. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

В прошлом сезоне команды дважды сыграли друг с другом вничью с одним и тем же счетом 1:1. «Зенит» уже два года не может обыграть «Локомотив», хотя прежде периодически его громил. У обеих команд есть потери: «Зениту» из-за травм не помогут Дуглас Сантос и Матео Кассьерра, «Локомотив» едет в Питер без ведущего игрока обороны Сесара Монтеса, перебравшего желтых карточек. Без него «Локо» сыграет практически российским составом, в команде очень мало легионеров в отличие от «Зенита», хотя и у петербуржцев в последнее время на первых ролях игроки сборной России Максим Глушенков и Андрей Мостовой, порой затмевающие бразильцев и аргентинцев. Главный тренер сборной Валерий Карпин эту битву точно не пропустит.

Букмекеры считают «Зенит» явным фаворитом матча. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,55, а на выигрыш «Локомотива» — 5,80. На ничью можно поставить за 4,60. От игры ждут достаточного числа забитых мячей: коэффицент на тотал больше 2.5 установлен на отметке 1,61, а меньше 2.5 — 2,23. Эксперты считают более вероятным, что забить удастся обеим командам. Ставка на это идет с коэффициентом 1,73, а против — 2,08.