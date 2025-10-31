Матч «Зенит» — «Локомотив» 1 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

В прошлом сезоне команды дважды сыграли друг с другом вничью с одним и тем же счетом 1:1. «Зенит» уже два года не может обыграть «Локомотив», хотя прежде периодически его громил. У обеих команд есть потери: «Зениту» из-за травм не помогут Дуглас Сантос и Матео Кассьерра, «Локомотив» едет в Питер без ведущего игрока обороны Сесара Монтеса, перебравшего желтых карточек. Без него «Локо» сыграет практически российским составом, в команде очень мало легионеров в отличие от «Зенита», хотя и у петербуржцев в последнее время на первых ролях игроки сборной России Максим Глушенков и Андрей Мостовой, порой затмевающие бразильцев и аргентинцев. Главный тренер сборной Валерий Карпин эту битву точно не пропустит.