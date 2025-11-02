Андреева и Шнайдер в Эр-Рияде, «Краснодар» — «Спартак» и матчи топ-лиг: что смотреть сегодня

После болезненного поражения от «Астон Виллы» «Манчестер Сити» возвращается на «Этихад», чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. На пути у команды Хосепа Гвардиолы стоит удивительно бодрый «Борнмут», который является пока главным открытием сезона и идет на втором месте. Редкий случай, когда «горожане» находятся в роли догоняющих, поэтому вряд ли здесь может быть место недонастрою. Но и команда Андони Ираолы сдаваться так просто не собирается — у нее была полноценная неделя на тактическую подготовку к игре, в то время как «Сити» посреди недели играл матч Кубка лиги. Это предвещает нам динамичный, и, скорее всего, результативный матч.