Андреева и Шнайдер в Эр-Рияде, «Краснодар» — «Спартак» и матчи топ-лиг: что смотреть сегодня

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.49
П2
3.50
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Интер
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.14
П2
1.40
Футбол. Испания
16:00
Леванте
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.50
П2
2.50
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.81
П2
5.70
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.41
П2
4.45
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.43
X
4.39
П2
1.62
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
2.98
Футбол. Франция
17:00
Ренн
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.58
П2
2.77
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.68
П2
2.96
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.13
П2
3.30
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.69
П2
6.30
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.86
П2
10.00
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.81
П2
4.84
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
6.63
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.63
П2
3.75
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.90
П2
2.37
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.15
П2
2.13
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.60
П2
14.75
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.20
П2
3.65
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.49
П2
2.28
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.41
П2
6.00
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Ювентус
2
П1
X
П2

Андреева и Шнайдер в Эр-Рияде, «Краснодар» — «Спартак» и матчи топ-лиг: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях воскресенья, 2 ноября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Теннис. Итоговый турнир WTA. Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) — Мирра Андреева (Россия) / Диана Шнайдер (Россия)

15:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Андреева и Шнайдер дебютируют на Итоговом турнире в Эр-Рияде не в самом лучшем психологическом состоянии из-за неудач в одиночном разряде. Да и в паре Мирра и Диана проиграли три последних игры. На таком негативном фоне им предстоит выйти против действующих чемпионок US Open Дабровски и Рутлифф. Конечно, это не повод заранее выбрасывать белый флаг, тем более что российская пара дважды обыгрывала этих соперниц по ходу сезона. Девчонкам просто нужно расслабиться, сыграть в свой теннис и закончить сезон на позитивной ноте. До заслуженного отпуска осталась всего неделя.

Футбол. АПЛ. 10-й тур. «Манчестер Сити» — «Борнмут»

19:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

После болезненного поражения от «Астон Виллы» «Манчестер Сити» возвращается на «Этихад», чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. На пути у команды Хосепа Гвардиолы стоит удивительно бодрый «Борнмут», который является пока главным открытием сезона и идет на втором месте. Редкий случай, когда «горожане» находятся в роли догоняющих, поэтому вряд ли здесь может быть место недонастрою. Но и команда Андони Ираолы сдаваться так просто не собирается — у нее была полноценная неделя на тактическую подготовку к игре, в то время как «Сити» посреди недели играл матч Кубка лиги. Это предвещает нам динамичный, и, скорее всего, результативный матч.

Футбол. РПЛ. 14-й тур. «Краснодар» — «Спартак» (Москва)

19:30. Где смотреть: «Матч ТВ».

«Краснодар» попытается вернуть себе первую строчку и сбросить оттуда ЦСКА. Команда Мурада Мусаева выиграла все четыре октябрьских матча с общим счетом 8:0, а сухая серия «быков» длится уже 542 минуты. У «Краснодара» нет дисквалификаций и значимых травм, поэтому на поле выйдет сильнейший состав, который постарается отомстить сопернику за прошлогоднее домашнее поражение со счетом 0:3.

«Спартак» продолжает сражаться со своими демонами: нестабильностью, проблемами в обороне и отсутствием уверенности в атаке. «Красно-белые» застряли на шестом месте и уже почти месяц не могут оттуда сдвинуться, а Деян Станкович, судя по всему, доживает в клубе свои последние дни. «Спартаку» уже терять нечего, поэтому в такой ситуации он может попробовать нас удивить и внести немного хаоса в чемпионскую гонку.

Футбол. Ла Лига. 11-й тур. «Барселона» — «Эльче»

20:30. Где смотреть: «Матч! Футбол 2».

«Барселоне» после поражения в Эль-Класико нельзя отпускать «Реал» далеко, поэтому победа в предстоящем матче имеет большое турнирное значение. Каталонцы не проигрывают «Эльче» в Ла Лиге уже 21 матч подряд, выиграв последние восемь очных встреч. Выглядит как идеальный матчап для команды Ханси Флика, но повозиться все равно придется. В этом сезоне «Эльче» очень организованно играет в защите и имеет второй лучший результат в Ла Лиге по пропущенным мячам. Скорее всего, «Барселона» выиграет, но не без труда.

Футбол. Серия А. 10-й тур. «Милан» — «Рома»

22:45. Где смотреть: «Матч ТВ».

«Милан» и «Рома» после первой четверти чемпионата находятся в группе претендентов на Скудетто. Римляне под руководством Джан Пьеро Гасперини выдали почти идеальный старт, уступая «Наполи» лишь по разнице мячей. В гостях «Рома» очки еще не теряла, да и в целом ее выездная статистика впечатляет — всего одно поражение в чемпионате за календарный год. «Милан» переживает непростую серию, потеряв очки в трех из четырех последних матчей. Нас ждет противостояние двух команд с разными стилями, но с одинаковыми амбициями. Матч обещает быть напряженным и тактически насыщенным.