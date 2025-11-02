Андреева и Шнайдер в Эр-Рияде, «Краснодар» — «Спартак» и матчи топ-лиг: что смотреть сегодня

Теннис. Итоговый турнир WTA. Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) — Мирра Андреева (Россия) / Диана Шнайдер (Россия)
Андреева и Шнайдер дебютируют на Итоговом турнире в Эр-Рияде не в самом лучшем психологическом состоянии из-за неудач в одиночном разряде. Да и в паре Мирра и Диана проиграли три последних игры. На таком негативном фоне им предстоит выйти против действующих чемпионок US Open Дабровски и Рутлифф. Конечно, это не повод заранее выбрасывать белый флаг, тем более что российская пара дважды обыгрывала этих соперниц по ходу сезона. Девчонкам просто нужно расслабиться, сыграть в свой теннис и закончить сезон на позитивной ноте. До заслуженного отпуска осталась всего неделя.
Футбол. АПЛ. 10-й тур. «Манчестер Сити» — «Борнмут»
После болезненного поражения от «Астон Виллы» «Манчестер Сити» возвращается на «Этихад», чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. На пути у команды Хосепа Гвардиолы стоит удивительно бодрый «Борнмут», который является пока главным открытием сезона и идет на втором месте. Редкий случай, когда «горожане» находятся в роли догоняющих, поэтому вряд ли здесь может быть место недонастрою. Но и команда Андони Ираолы сдаваться так просто не собирается — у нее была полноценная неделя на тактическую подготовку к игре, в то время как «Сити» посреди недели играл матч Кубка лиги. Это предвещает нам динамичный, и, скорее всего, результативный матч.
Футбол. РПЛ. 14-й тур. «Краснодар» — «Спартак» (Москва)
«Краснодар» попытается вернуть себе первую строчку и сбросить оттуда ЦСКА. Команда Мурада Мусаева выиграла все четыре октябрьских матча с общим счетом 8:0, а сухая серия «быков» длится уже 542 минуты. У «Краснодара» нет дисквалификаций и значимых травм, поэтому на поле выйдет сильнейший состав, который постарается отомстить сопернику за прошлогоднее домашнее поражение со счетом 0:3.
«Спартак» продолжает сражаться со своими демонами: нестабильностью, проблемами в обороне и отсутствием уверенности в атаке. «Красно-белые» застряли на шестом месте и уже почти месяц не могут оттуда сдвинуться, а Деян Станкович, судя по всему, доживает в клубе свои последние дни. «Спартаку» уже терять нечего, поэтому в такой ситуации он может попробовать нас удивить и внести немного хаоса в чемпионскую гонку.
Футбол. Ла Лига. 11-й тур. «Барселона» — «Эльче»
«Барселоне» после поражения в Эль-Класико нельзя отпускать «Реал» далеко, поэтому победа в предстоящем матче имеет большое турнирное значение. Каталонцы не проигрывают «Эльче» в Ла Лиге уже 21 матч подряд, выиграв последние восемь очных встреч. Выглядит как идеальный матчап для команды Ханси Флика, но повозиться все равно придется. В этом сезоне «Эльче» очень организованно играет в защите и имеет второй лучший результат в Ла Лиге по пропущенным мячам. Скорее всего, «Барселона» выиграет, но не без труда.
Футбол. Серия А. 10-й тур. «Милан» — «Рома»
«Милан» и «Рома» после первой четверти чемпионата находятся в группе претендентов на Скудетто. Римляне под руководством Джан Пьеро Гасперини выдали почти идеальный старт, уступая «Наполи» лишь по разнице мячей. В гостях «Рома» очки еще не теряла, да и в целом ее выездная статистика впечатляет — всего одно поражение в чемпионате за календарный год. «Милан» переживает непростую серию, потеряв очки в трех из четырех последних матчей. Нас ждет противостояние двух команд с разными стилями, но с одинаковыми амбициями. Матч обещает быть напряженным и тактически насыщенным.