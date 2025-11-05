Воробьев признан лучшим футболистом в РПЛ по итогам октября

Воробьев стал лучшим по версии экспертов РПЛ, а также разделил первое место с Бориско в голосовании комментаторов. В голосовании болельщиков первым стал Агкацев, а Воробьев занял лишь четвертое место. Тем не менее, по совокупному результату лучшим был признан нападающий «Локомотива».