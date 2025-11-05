Воробьев признан лучшим футболистом в РПЛ по итогам октября

На награду помимо Воробьева также претендовали его одноклубник Алексей Батраков, вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, вратарь «Балтики» Максим Бориско и нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев.
Воробьев стал лучшим по версии экспертов РПЛ, а также разделил первое место с Бориско в голосовании комментаторов. В голосовании болельщиков первым стал Агкацев, а Воробьев занял лишь четвертое место. Тем не менее, по совокупному результату лучшим был признан нападающий «Локомотива».
В октябре Воробьев провел три матча в РПЛ, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Одним из главных моментов месяца стал его гол в ворота ЦСКА (3:0) ударом почти с нулевого угла от самого углового флага.
Всего на счету Воробьева 12 матчей в РПЛ, в которых он забил семь мячей. 27-летний нападающий занимает четвертое место в гонке бомбардиров.
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. В воскресенье, 9 ноября, «железнодорожники» дома сыграют против «Оренбурга». Начало матча — в 15:15 по московскому времени.
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
17′
Дмитрий Воробьев
45+3′
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
88′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
83
Алексей Батраков
71′
10
Дмитрий Воробьев
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
67′
19
Александр Руденко
43′
71′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
71′
27
Николай Комличенко
49
Владислав Тороп
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Алеррандро
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
46′
5
Родриго Вильягра
37
Энрике Кармо
67′
30
Глеб Пополитов
17
Кирилл Глебов
77′
20
Матия Попович
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти