Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Урал
0
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.76
П2
6.70
Футбол. Кубок России
перерыв
Оренбург
1
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
5.81
X
3.05
П2
1.80
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо Мх
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.30
П2
2.55
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.10
П2
5.20
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.40
П2
1.36
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.92
П2
1.33
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.95
П2
2.17
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.75
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.27
X
5.16
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
54.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.38
П2
7.02
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.88
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.91
П2
9.00

Быстров раскритиковал работу тренера «Пари НН» Шпилевского

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказал мнение о работе Алексея Шпилевского во главе команды «Пари НН».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Что должен был сделать Шпилевский, чтобы его так хотел “Нижний Новгород” и дал такие условия сумасшедшие со всеми неустойками? Ладно, когда ты приглашаешь сильного тренера как Капелло, но за Шпилевским очереди не было. Я не смотрел его карьеру, какой он знаменитый тренер, но у нас в стране достаточно тренеров молодых, перспективных, которым не давали шансов и просто выкидывали» — сказал Быстров в новом выпуске шоу «О, родной футбол!».

«Подготовить команду в предсезонке, чтобы она прессинговала, каждый лошара сможет. Европейские клоуны приезжают и рассказывают, что мы играем в атакующий футбол, мы здесь всех порвем. Лапшу на уши нам навесили. Из тура в тур нам говорили, да результата нет, но игра-то есть. Какая игра? Просто бегать? У Шпилевского нет никакой игры! Результата нет, очков нет. Что хвалить за это? Если хочешь с таким составом играть в атакующий футбол, значит ты — дебил. Такое ощущение, что эти европейцы за неустойкой приезжают. Сидят, отдыхают и говорят игрокам — ребята, сегодня в прессинг. Если не получилось, попробуем другую тактику», — добавил Владимир Быстров.

Алексей Шпилевский ранее не работал в Российской Премьер-лиге. 37-летний специалист имеет в своем активе победы в двух разных национальных чемпионатах. В 2023 году «Арис» под руководством Шпилевского впервые в своей истории стал чемпионом Кипра, а также завоевал Суперкубок страны. В 2020 году Шпилевский привел «Кайрат» к победе в чемпионате Казахстана.

«Пари НН» в прошлом сезоне занял 13‑е место в РПЛ и проиграл «Сочи» в стыковых матчах на право выступать в высшем дивизионе (2:1, 1:3). 16 июня стало известно, что «Пари НН» выступит в РПЛ в сезоне‑2025/26, такое решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза. «Пари НН» будет выступать в РПЛ вместо занявших 12‑е место в прошлом сезоне «Химок», которые не прошли лицензирование в РФС.

«Пари НН» в 14 матчах набрал 7 очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. В субботу, 8 ноября, нижегородцы дома сыграют с казанским «Рубином».

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
31.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Алексей Шпилевский
Голы
ЦСКА
Иван Обляков
40′
Матвей Кисляк
(Данил Круговой)
82′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
64′
52
Артем Бандикян
58′
37
Энрике Кармо
5
Родриго Вильягра
57′
8
Артем Шуманский
9
Алеррандро
32′
11
Тамерлан Мусаев
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
25
Свен Карич
24
Эдгардо Фаринья
44′
40
Олакунле Олусегун
6
Алекс Опоку Сарфо
32
Вадим Пигас
46′
21
Реналдо Сефас
88
Даниил Лесовой
62′
27
Вячеслав Грулев
20
Хуан Мануэль Боселли
76′
16
Ярослав Крашевский
19
Никита Ермаков
46′
29
Лука Веснер Тичич
77
Андрей Ивлев
63′
90′
17
Егор Смелов
Статистика
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
15
Удары в створ
6
3
Угловые
5
7
Фолы
14
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти