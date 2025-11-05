Быстров раскритиковал работу тренера «Пари НН» Шпилевского

«Что должен был сделать Шпилевский, чтобы его так хотел “Нижний Новгород” и дал такие условия сумасшедшие со всеми неустойками? Ладно, когда ты приглашаешь сильного тренера как Капелло, но за Шпилевским очереди не было. Я не смотрел его карьеру, какой он знаменитый тренер, но у нас в стране достаточно тренеров молодых, перспективных, которым не давали шансов и просто выкидывали» — сказал Быстров в новом выпуске шоу «О, родной футбол!».
«Подготовить команду в предсезонке, чтобы она прессинговала, каждый лошара сможет. Европейские клоуны приезжают и рассказывают, что мы играем в атакующий футбол, мы здесь всех порвем. Лапшу на уши нам навесили. Из тура в тур нам говорили, да результата нет, но игра-то есть. Какая игра? Просто бегать? У Шпилевского нет никакой игры! Результата нет, очков нет. Что хвалить за это? Если хочешь с таким составом играть в атакующий футбол, значит ты — дебил. Такое ощущение, что эти европейцы за неустойкой приезжают. Сидят, отдыхают и говорят игрокам — ребята, сегодня в прессинг. Если не получилось, попробуем другую тактику», — добавил Владимир Быстров.
Алексей Шпилевский ранее не работал в Российской Премьер-лиге. 37-летний специалист имеет в своем активе победы в двух разных национальных чемпионатах. В 2023 году «Арис» под руководством Шпилевского впервые в своей истории стал чемпионом Кипра, а также завоевал Суперкубок страны. В 2020 году Шпилевский привел «Кайрат» к победе в чемпионате Казахстана.
«Пари НН» в прошлом сезоне занял 13‑е место в РПЛ и проиграл «Сочи» в стыковых матчах на право выступать в высшем дивизионе (2:1, 1:3). 16 июня стало известно, что «Пари НН» выступит в РПЛ в сезоне‑2025/26, такое решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза. «Пари НН» будет выступать в РПЛ вместо занявших 12‑е место в прошлом сезоне «Химок», которые не прошли лицензирование в РФС.
«Пари НН» в 14 матчах набрал 7 очков и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. В субботу, 8 ноября, нижегородцы дома сыграют с казанским «Рубином».
Фабио Челестини
Алексей Шпилевский
Иван Обляков
40′
Матвей Кисляк
(Данил Круговой)
82′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
64′
52
Артем Бандикян
58′
37
Энрике Кармо
5
Родриго Вильягра
57′
8
Артем Шуманский
9
Алеррандро
32′
11
Тамерлан Мусаев
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
25
Свен Карич
24
Эдгардо Фаринья
44′
40
Олакунле Олусегун
6
Алекс Опоку Сарфо
32
Вадим Пигас
46′
21
Реналдо Сефас
88
Даниил Лесовой
62′
27
Вячеслав Грулев
20
Хуан Мануэль Боселли
76′
16
Ярослав Крашевский
19
Никита Ермаков
46′
29
Лука Веснер Тичич
77
Андрей Ивлев
63′
90′
17
Егор Смелов
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти