Быстров раскритиковал работу тренера «Пари НН» Шпилевского

«Подготовить команду в предсезонке, чтобы она прессинговала, каждый лошара сможет. Европейские клоуны приезжают и рассказывают, что мы играем в атакующий футбол, мы здесь всех порвем. Лапшу на уши нам навесили. Из тура в тур нам говорили, да результата нет, но игра-то есть. Какая игра? Просто бегать? У Шпилевского нет никакой игры! Результата нет, очков нет. Что хвалить за это? Если хочешь с таким составом играть в атакующий футбол, значит ты — дебил. Такое ощущение, что эти европейцы за неустойкой приезжают. Сидят, отдыхают и говорят игрокам — ребята, сегодня в прессинг. Если не получилось, попробуем другую тактику», — добавил Владимир Быстров.