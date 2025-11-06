Мусаев признан лучшим тренером в РПЛ по итогам октября

На награду лучшему тренеру месяца помимо Мусаев претендовали также Михаил Галактионов («Локомотив»), Фабио Челестини (ЦСКА), Сергей Семак («Зенит»), Андрей Талалаев («Балтика») и Игорь Осинькин («Сочи»).
Мусаев стал лучшим по версии экспертов РПЛ. При этом в голосовании болельщиков первым стал Фабио Челестини, а в голосовании комментаторов победу одержал Михаил Галактионов. По регламенту наивысший приоритет имеет голосование экспертов, поэтому награда ушла наставнику «быков».
В минувшем месяце «Краснодар» под руководством Мусаева одержал три победы в трех матчах РПЛ, обыграв грозненский «Ахмат» (2:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и казанский «Рубин» (1:0).
Мусаев стал тренером месяца в РПЛ в третий раз в своей карьере. Две предыдущие награды он получил в сентябре и октябре 2024 года.
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на два балла. В воскресенье, 9 ноября, «быки» на выезде сыграют против калининградской «Балтики». Начало матча — в 19:45 по московскому времени.
Мурад Мусаев
Деян Станкович
Александр Черников
(Джон Кордоба)
18′
Джон Кордоба
59′
Ливай Гарсия
(Эсекиэль Барко)
90′
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
84′
88′
3
Тормена
4
Диего Коста
74′
66
Дуглас Аугусту
90+5′
15
Лукас Оласа
81′
17
Валентин Пальцев
11
Жоау Батчи
81′
23
Гаэтан Перрен
7
Виктор Са
73′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
73′
88
Никита Кривцов
90+1′
53
Александр Черников
85′
6
Кевин Ленини
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
83
Жедсон Фернандеш
83′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
39′
68
Руслан Литвинов
45′
97
Даниил Денисов
80′
47
Роман Зобнин
35
Кристофер Мартинс
22′
46′
10
Маркиньос
18
Наиль Умяров
80′
77
Тео Бонгонда
7
Пабло Солари
44′
67′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти