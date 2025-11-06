Мусаев признан лучшим тренером в РПЛ по итогам октября

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.65
П2
3.75
Футбол. Лига Европы
20:45
Базель
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.46
П2
5.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.62
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.50
П2
2.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.46
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.53
П2
2.70
Футбол. Лига Европы
20:45
Зальцбург
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.52
П2
5.23
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.13
П2
1.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.15
П2
1.69
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.42
П2
6.46
Футбол. Лига конференций
20:45
Целе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.74
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.30
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.60
П2
3.83
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.40
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Шахтер
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Спарта П
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.77
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.23
П2
4.77
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.51
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.13
П2
4.63
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.22
П2
5.44
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.60
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.61
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.37
X
4.11
П2
1.70
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.06
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.70
П2
6.88
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.07
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.52
X
4.03
П2
2.01
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.78
П2
3.63
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
8.80
X
4.90
П2
1.35
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.92
П2
6.96
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.79
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.73
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.70
П2
4.70

Мусаев признан лучшим тренером в РПЛ по итогам октября

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признан лучшим тренером РПЛ в октябре. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На награду лучшему тренеру месяца помимо Мусаев претендовали также Михаил Галактионов («Локомотив»), Фабио Челестини (ЦСКА), Сергей Семак («Зенит»), Андрей Талалаев («Балтика») и Игорь Осинькин («Сочи»).

Мусаев стал лучшим по версии экспертов РПЛ. При этом в голосовании болельщиков первым стал Фабио Челестини, а в голосовании комментаторов победу одержал Михаил Галактионов. По регламенту наивысший приоритет имеет голосование экспертов, поэтому награда ушла наставнику «быков».

В минувшем месяце «Краснодар» под руководством Мусаева одержал три победы в трех матчах РПЛ, обыграв грозненский «Ахмат» (2:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и казанский «Рубин» (1:0).

Мусаев стал тренером месяца в РПЛ в третий раз в своей карьере. Две предыдущие награды он получил в сентябре и октябре 2024 года.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на два балла. В воскресенье, 9 ноября, «быки» на выезде сыграют против калининградской «Балтики». Начало матча — в 19:45 по московскому времени.

Краснодар
2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Деян Станкович
Голы
Краснодар
Александр Черников
(Джон Кордоба)
18′
Джон Кордоба
59′
Спартак
Ливай Гарсия
(Эсекиэль Барко)
90′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
9
Джон Кордоба
84′
88′
3
Тормена
4
Диего Коста
74′
66
Дуглас Аугусту
90+5′
15
Лукас Оласа
81′
17
Валентин Пальцев
11
Жоау Батчи
81′
23
Гаэтан Перрен
7
Виктор Са
73′
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
73′
88
Никита Кривцов
90+1′
53
Александр Черников
85′
6
Кевин Ленини
Спартак
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
83
Жедсон Фернандеш
83′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
39′
68
Руслан Литвинов
45′
97
Даниил Денисов
80′
47
Роман Зобнин
35
Кристофер Мартинс
22′
46′
10
Маркиньос
18
Наиль Умяров
80′
77
Тео Бонгонда
7
Пабло Солари
44′
67′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Краснодар
Спартак
Желтые карточки
5
5
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
5
4
Угловые
6
3
Фолы
24
17
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти