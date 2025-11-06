Аршавин выступил за кандидатуру Лички на пост тренера «Спартака»

— Как смотрите на возвращение Лички в Россию, его работу в «Спартаке»?
— Я бы хотел, чтобы такой тренер, как Марцел, работал в России. Подойдет ли он «Спартаку», лучше решать руководителям клуба.
— Стилистически чех подходит под спартаковский футбол?
— Если «Спартак» хочет играть в яркий атакующий футбол, Личка как нельзя лучше подходит. Если он еще сможет оборону наладить, то вообще супер, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Марцел Личка в России работал в «Оренбурге» и московском «Динамо». Последним местом работы чешского специалиста был турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», из которого Личка был отправлен в отставку в конце октября.
«Спартак» в 14 турах Российской Премьер-лиги набрал 22 очка и занимает шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов. Сейчас «Спартак» возглавляет Деян Станкович.