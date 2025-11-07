Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.81
П2
3.17
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.14
П2
3.62
Футбол. Франция
22:45
Париж
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.67
П2
3.29
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
0
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
3
:
Генк
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
4
:
Янг Бойз
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
0
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
2
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
3
:
АЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
6
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
1
:
Риека
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
0
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Университатя Кр
1
П1
X
П2

Девушка Батракова осудила фанатов «Локо» после проигрыша «Спартаку»

Девушка полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Ирина Подшибякина раскритиковала болельщиков железнодорожников после проигрыша «Спартаку» в Кубке России (1:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Напомним, вчера, 6 ноября, «Локомотив» на выезде уступил «Спартаку» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России (1:3).

«Я в шоке, какие у нас “болельщики”. Как они сначала радуются, а когда у человека что-то не идет, то такой высер идет.

Не думала, что скажу такое, но хочется, чтобы эти люди никогда не были причастны к победам “Локомотива”, — написала Ирина Подшибякина в телеграм-канале.

В составе «Локомотива» единственный гол на 83-й минуте забил Алексей Батраков. Также Батраков не смог реализовать пенальти на 80-й минуте встречи. У «Спартака» дубль оформил Ливай Гарсия (4, 49), еще один мяч забил Маркиньос (55).

Ответная игра между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 26 ноября на «РЖД-Арене».


Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше