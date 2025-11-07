Девушка Батракова осудила фанатов «Локо» после проигрыша «Спартаку»

Напомним, вчера, 6 ноября, «Локомотив» на выезде уступил «Спартаку» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России (1:3).
«Я в шоке, какие у нас “болельщики”. Как они сначала радуются, а когда у человека что-то не идет, то такой высер идет.
Не думала, что скажу такое, но хочется, чтобы эти люди никогда не были причастны к победам “Локомотива”, — написала Ирина Подшибякина в телеграм-канале.
В составе «Локомотива» единственный гол на 83-й минуте забил Алексей Батраков. Также Батраков не смог реализовать пенальти на 80-й минуте встречи. У «Спартака» дубль оформил Ливай Гарсия (4, 49), еще один мяч забил Маркиньос (55).
Ответная игра между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 26 ноября на «РЖД-Арене».