Девушка Батракова осудила фанатов «Локо» после проигрыша «Спартаку»

«Я в шоке, какие у нас “болельщики”. Как они сначала радуются, а когда у человека что-то не идет, то такой высер идет.



Не думала, что скажу такое, но хочется, чтобы эти люди никогда не были причастны к победам “Локомотива”, — написала Ирина Подшибякина в телеграм-канале.