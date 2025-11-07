Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.78
П2
3.17
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.15
П2
3.59
Футбол. Франция
22:45
Париж
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.67
П2
3.26
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.75
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Университатя Кр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2

Гол игрока «Локомотива» признан лучшим в РПЛ в октябре

Гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева стал лучшим в октябре, сообщает пресс-служба РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Кроме Воробьева в голосовании участвовали Джон Кордоба («Краснодар»), Хуан Боселли («Пари НН»), Эсекьель Барко («Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Петров («Балтика»), Эгаш Касинтура, Максим Самородов (оба — «Ахмат»), Андрей Мостовой («Зенит») и Дмитрий Васильев («Сочи»).

Воробьев отметился забитым мячом с угла поля в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (3:0).

Гол форварда железнодорожников победил в голосовании экспертов РПЛ и комментаторов, а в голосовании болельщиков первое место занял точный удар пяткой полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в матче 13-го тура с московским «Динамо» (2:1).


Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше