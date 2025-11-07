Гол игрока «Локомотива» признан лучшим в РПЛ в октябре

Кроме Воробьева в голосовании участвовали Джон Кордоба («Краснодар»), Хуан Боселли («Пари НН»), Эсекьель Барко («Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Петров («Балтика»), Эгаш Касинтура, Максим Самородов (оба — «Ахмат»), Андрей Мостовой («Зенит») и Дмитрий Васильев («Сочи»).
Воробьев отметился забитым мячом с угла поля в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (3:0).
Гол форварда железнодорожников победил в голосовании экспертов РПЛ и комментаторов, а в голосовании болельщиков первое место занял точный удар пяткой полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в матче 13-го тура с московским «Динамо» (2:1).
