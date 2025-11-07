Ричмонд
Экс-инвестор «Химок» пожизненно отстранен от футбола

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение пожизненно запретить бизнесмену Туфану Садыгову заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный паблик ФК "Химки" ВКонтакте

Комитет решил, что неразумные и недобросовестные действия Садыгова, который был главным инвестором «Химок» последние годы, привели к утрате подмосковным клубом профессионального статуса.

«За совершение Садыговым, являвшимся лицом, контролирующим и оказывающим существенное влияние на деятельность ФК “Химки”, а также имевшим возможность определять финансовую политику клуба, недобросовестных и неразумных действий, которые привели “Химки” к утрате профессионального статуса по неспортивным причинам, а также повлекшим неисполнение более 6 месяцев финансовых обязательств перед ФИФА, принято решение запретить ему осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно», — сказал глава комитета Артур Григорьянц.

«Химки» были основаны в 1997 году и провели в РПЛ в общей сложности семь сезонов. В минувшем сезоне подмосковный клуб занял 12-е место. В начале июня «Химки» приостановили свою деятельность и спустя две недели официально прекратили свое существование. По словам Григорьянца, общий долг подмосковного клуба на сегодняшний день составляет больше одного миллиарда рублей.

В декабре 2024 года Садыгов был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Спустя полтора месяца он был освобожден из-под домашнего ареста под залог.

В июне стало известно, что Садыгов купил контрольный пакет акций клуба второй турецкой лиги «Серик Беледиеспор», в который перешли сразу несколько бывших игроков «Химок», включая его сына Илью. Команду возглавил экс-главный тренер «красно-черных» Сергей Юран, который в конце октября был отправлен в отставку. Сообщалось, что футболисты «Серик Беледиеспора» бойкотировали тренировки из-за невыплаты зарплат и премий за последние два месяца.