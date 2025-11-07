Экс-инвестор «Химок» пожизненно отстранен от футбола

«Химки» были основаны в 1997 году и провели в РПЛ в общей сложности семь сезонов. В минувшем сезоне подмосковный клуб занял 12-е место. В начале июня «Химки» приостановили свою деятельность и спустя две недели официально прекратили свое существование. По словам Григорьянца, общий долг подмосковного клуба на сегодняшний день составляет больше одного миллиарда рублей.