Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.40
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.37
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.43
П2
1.59
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.03
X
34.00
П2
67.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.56
П2
1.37

Нападающий «Зенита» Соболев стал отцом во второй раз

Нападающий «Зенита» Александр Соболев сообщил о рождении второго ребенка.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Соболев и его жена Елена уже воспитывают одного сына Сергея. Он родился в феврале 2017 года. 9 ноября у пары родился еще один мальчик.

«Отец двух сыновей 9.11.25», — подписал фото Соболев в своем телеграм-канале.

Александр Соболев и его жена Елена вместе с 2016 года.

Напомним, 28-летний Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за €10 млн. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».

В текущем сезоне Соболев провел за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. Команда Сергея Семака уступает лидирующем «Краснодару» и ЦСКА три балла. В следующем туре 23 ноября клуб из Санкт-Петербурга на выезде встретится с аутсайдером чемпионата «Пари НН».