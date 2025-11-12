Нападающий «Зенита» Соболев стал отцом во второй раз

Соболев и его жена Елена уже воспитывают одного сына Сергея. Он родился в феврале 2017 года. 9 ноября у пары родился еще один мальчик.
«Отец двух сыновей 9.11.25», — подписал фото Соболев в своем телеграм-канале.
Александр Соболев и его жена Елена вместе с 2016 года.
Напомним, 28-летний Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за €10 млн. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
В текущем сезоне Соболев провел за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. Команда Сергея Семака уступает лидирующем «Краснодару» и ЦСКА три балла. В следующем туре 23 ноября клуб из Санкт-Петербурга на выезде встретится с аутсайдером чемпионата «Пари НН».