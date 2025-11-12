Нападающий «Зенита» Соболев стал отцом во второй раз

Напомним, 28-летний Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за €10 млн. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».