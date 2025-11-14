Аршавин: иногда хочется просто полежать в гостишке с девушкой

«Иногда действительно устаешь от всего. И нужны один-два дня. Но для этого не обязательно куда-то уезжать. Я бы вот просто повалялся где-нибудь в гостишке. Желательно с девушкой, наверное… С красивой? Сейчас уже как-то выбирать не приходится, ха-ха!



В общем, мне нужен ритм. Во время игровой карьеры я много ездил и сейчас иногда еще больше езжу, как мне кажется. Меньше сплю. Но ничего страшного. В целом этому рад. Я городской житель. Меня всегда спрашивали, почему я не куплю дом за городом. Отчасти я жил в доме, но он все равно был в пределах Питера. Вот у мамы есть дача, но если я один раз в пять лет туда к ней съезжу, это уже праздник. Мне намного комфортнее в городе», — сказал Аршавин.