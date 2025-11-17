Барриос назвал российских футболистов, которых знают в Колумбии

Барриос назвал имена нескольких футболистов, которые выступали в Европе.
— В Колумбии вообще знают российских футболистов?
— Первый, кто приходит на ум, — Аршавин. Я помню, это был первый русский футболист, которого я увидел в деле. Он играл в «Арсенале», забивал четыре «Ливерпулю». Жирков, когда он играл в «Челси» и в Лиге чемпионов. И вот левша из «Валенсии» — Черышев, — рассказал Барриос в выпуске СБГ Шоу в VK.
32-летний Барриос выступает за «Зенит» с января 2019 года. В составе клуба из Санкт-Петербурга футболист провел 241 матч во всех турнирах, в котрых забил три гола и сделал семь результативных передач. Вместе с «Зенитом» Барриос шесть раз стал чемпионом России, четыре раза выиграл Суперкубок страны и дважды завоевал Кубок России.
В текущем сезоне «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. Команда Сергея Семака уступает лидирующем «Краснодару» и ЦСКА три балла. В следующем туре 23 ноября «Зенит» на выезде сыграет с аутсайдером чемпионата «Пари НН».