Барриос назвал российских футболистов, которых знают в Колумбии

— Первый, кто приходит на ум, — Аршавин. Я помню, это был первый русский футболист, которого я увидел в деле. Он играл в «Арсенале», забивал четыре «Ливерпулю». Жирков, когда он играл в «Челси» и в Лиге чемпионов. И вот левша из «Валенсии» — Черышев, — рассказал Барриос в выпуске СБГ Шоу в VK.