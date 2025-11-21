«Такие соперники самые сложные». Генич — о встрече «Зенита» и «Пари НН»

Ранее два игрока «Пари НН» Андрей Ивлев и Максим Шпанцев вошли в список номинантов на премию лучшему молодому футболисту РПЛ. Награда существует с 2002 года. В список попали 16 игроков не старше 21 года, сыгравших в этом году не менее половины матчей команды в чемпионате России. Новый обладатель награды «Первая пятерка» станет известен в декабре. Действующим лауреатом является полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.