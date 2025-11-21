Ричмонд
«Такие соперники самые сложные». Генич — о встрече «Зенита» и «Пари НН»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением в преддверии матча 16-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Зенитом».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра между командами пройдет в воскресенье, 23 ноября, в Нижнем Новгороде.

— Мне кажется, такие соперники для «Зенита» самые сложные. Настроиться на «Спартак», «Краснодар», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА для «Зенита» не проблема. А «Акрон», «Крылья», «Пари НН» — вот это сложно«, — сказал Генич в новом выпуске шоу “Коммент. Превью” на странице “Коммент. Шоу” в VK.

В текущем сезоне «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. Команда Сергея Семака отстает от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА на три балла.

«Пари НН» располагается на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России с 8 очками. Подопечные Алексея Шпилевского за 15 туров одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

Ранее два игрока «Пари НН» Андрей Ивлев и Максим Шпанцев вошли в список номинантов на премию лучшему молодому футболисту РПЛ. Награда существует с 2002 года. В список попали 16 игроков не старше 21 года, сыгравших в этом году не менее половины матчей команды в чемпионате России. Новый обладатель награды «Первая пятерка» станет известен в декабре. Действующим лауреатом является полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.