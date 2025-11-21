Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Премьер-лига
18:30
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.65
П2
3.50
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.60
П2
2.65
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
4.06
X
3.90
П2
1.92
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.65
П2
3.75
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.65
П2
5.30

Самый перспективный футболист России порвал кресты на тренировке

Нападающий «Зенита» Вадим Шилов выбыл из строя из‑за травмы крестообразной связки колена. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Вадим Шилов получил травму крестообразной связки. Нападающий сине-бело-голубых получил серьезное повреждение на тренировочном занятии в рамках подготовки к ближайшей игре. По результатам медицинского обследования у футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки. О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее. Сине-бело-голубые желают Вадиму Шилову здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле», — сказано в сообщении «Зенита».

По информации «Фонтанки», Шилов мог получить разрыв крестообразной связки. В таком случае 17-летний футболист рискует завершить сезон досрочно.

Шилов является воспитанником белгородского «Салюта». В 2020 году в возрасте 12 лет он перебрался в академию «Зенита». За последние два года Шилов забил 60 голов в 53 матчах ЮФЛ и МФЛ.

В августе этого года Шилов дебютировал за первую команду «Зенита», став первым игроком 2008 года рождения, сыгравшим в РПЛ. Всего на его счету восемь матчей за «Зенит», в которых он забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Также на счету Шилова 26 матчей за юношеские сборные России, в которых он забил 23 мяча и отдал 11 голевых передач.

На прошлой неделе Шилов занял первое место в рейтинге самых перспективных футболистов России по версии «Спорт-Экспресс».

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. В воскресенье, 23 ноября, «сине-бело-голубые» на выезде сыграют против «Пари НН». Начало матча — в 15:15 по московскому времени.