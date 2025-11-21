Самый перспективный футболист России порвал кресты на тренировке

«Вадим Шилов получил травму крестообразной связки. Нападающий сине-бело-голубых получил серьезное повреждение на тренировочном занятии в рамках подготовки к ближайшей игре. По результатам медицинского обследования у футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки. О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее. Сине-бело-голубые желают Вадиму Шилову здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле», — сказано в сообщении «Зенита».
По информации «Фонтанки», Шилов мог получить разрыв крестообразной связки. В таком случае 17-летний футболист рискует завершить сезон досрочно.
Шилов является воспитанником белгородского «Салюта». В 2020 году в возрасте 12 лет он перебрался в академию «Зенита». За последние два года Шилов забил 60 голов в 53 матчах ЮФЛ и МФЛ.
В августе этого года Шилов дебютировал за первую команду «Зенита», став первым игроком 2008 года рождения, сыгравшим в РПЛ. Всего на его счету восемь матчей за «Зенит», в которых он забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Также на счету Шилова 26 матчей за юношеские сборные России, в которых он забил 23 мяча и отдал 11 голевых передач.
На прошлой неделе Шилов занял первое место в рейтинге самых перспективных футболистов России по версии «Спорт-Экспресс».
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. В воскресенье, 23 ноября, «сине-бело-голубые» на выезде сыграют против «Пари НН». Начало матча — в 15:15 по московскому времени.