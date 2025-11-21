Ричмонд
Андрей Мостовой вспомнил, как его отчислили из академии ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что его обманом заставили подписать заявление об отчислении из академии ЦСКА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мне дали бумагу, прикрыли рукой текст и попросили подписать. Я-то думал, подписываю про аренду документ, а потом читаю: “прошу отчислить меня из Академии ЦСКА”. Попал в команду “Крылатское”, где ребята уже в 14 лет курили. Неделю ходил весь черный. Потом был просмотр в “Спартаке”: “Неделю тренировался… но после недели занятий мне сказали, что у нас плюс-минус такие же ребята есть и сейчас места нет”. В итоге взяли в академию “Локомотива”, — цитирует Мостового “Комсомольская правда”.

28-летний Мостовой играет за «Зенит» с 2020 года. С командой он стал четырехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем Суперкубка и Кубка России в 2024 году. В текущем сезоне он забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в 20 матчах.

После 15 туров Российской Премьер-лиги «Зенит» набрал 30 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице, на 3 балла отставая от лидирующего «Краснодара». В воскресенье, 23 ноября, сине-бело-голубые сыграют на выезде с занимающим последнее место «Пари НН».