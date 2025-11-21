Андрей Мостовой вспомнил, как его отчислили из академии ЦСКА

«Мне дали бумагу, прикрыли рукой текст и попросили подписать. Я-то думал, подписываю про аренду документ, а потом читаю: “прошу отчислить меня из Академии ЦСКА”. Попал в команду “Крылатское”, где ребята уже в 14 лет курили. Неделю ходил весь черный. Потом был просмотр в “Спартаке”: “Неделю тренировался… но после недели занятий мне сказали, что у нас плюс-минус такие же ребята есть и сейчас места нет”. В итоге взяли в академию “Локомотива”, — цитирует Мостового “Комсомольская правда”.