Андрей Мостовой вспомнил, как его отчислили из академии ЦСКА

«Мне дали бумагу, прикрыли рукой текст и попросили подписать. Я-то думал, подписываю про аренду документ, а потом читаю: “прошу отчислить меня из Академии ЦСКА”. Попал в команду “Крылатское”, где ребята уже в 14 лет курили. Неделю ходил весь черный. Потом был просмотр в “Спартаке”: “Неделю тренировался… но после недели занятий мне сказали, что у нас плюс-минус такие же ребята есть и сейчас места нет”. В итоге взяли в академию “Локомотива”, — цитирует Мостового “Комсомольская правда”.
28-летний Мостовой играет за «Зенит» с 2020 года. С командой он стал четырехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем Суперкубка и Кубка России в 2024 году. В текущем сезоне он забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в 20 матчах.
После 15 туров Российской Премьер-лиги «Зенит» набрал 30 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице, на 3 балла отставая от лидирующего «Краснодара». В воскресенье, 23 ноября, сине-бело-голубые сыграют на выезде с занимающим последнее место «Пари НН».