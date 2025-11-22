Матч «Пари НН» — «Зенит» 23 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Это, кстати, не такая уж невыполнимая миссия. Экс-чемпионы закончили первый круг на третьем месте, преследуя дуэт «Краснодара» и ЦСКА, но команда Сергея Семака для фаворита чемпионата слишком часто остается без побед в гостях: шесть раз в восьми выездных матчах первого круга. Обыграть на чужом поле в РПЛ «Зенит» за половину турнира смог только «Краснодар» и «Сочи». С «Рубином», «Спартаком», «Балтикой», «Акроном» и «Крыльями» сыграл вничью, а «Ахмату» проиграл — и это единственное поражение «Зенита» в нынешнем чемпионате. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.