Матч «Пари НН» — «Зенит» 23 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 15:15 мск на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Главный арбитр матча — Инал Танашев (Нальчик). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Нижегородский футбольный клуб продолжает терпеть бедствие в Российской Премьер-лиге. За весь первый круг «Пари НН» одержал лишь две победы, 11 раз проиграл и занимает последнее место в лиге. Правда, есть собрат по несчастью «Сочи», который умудрился на старте тура проиграть «Акрону», ведя 2:0. Теперь его можно сместить с 15-й строчки, но для этого подопечным Алексея Шпилевского надо отбирать очки у «Зенита».
Это, кстати, не такая уж невыполнимая миссия. Экс-чемпионы закончили первый круг на третьем месте, преследуя дуэт «Краснодара» и ЦСКА, но команда Сергея Семака для фаворита чемпионата слишком часто остается без побед в гостях: шесть раз в восьми выездных матчах первого круга. Обыграть на чужом поле в РПЛ «Зенит» за половину турнира смог только «Краснодар» и «Сочи». С «Рубином», «Спартаком», «Балтикой», «Акроном» и «Крыльями» сыграл вничью, а «Ахмату» проиграл — и это единственное поражение «Зенита» в нынешнем чемпионате. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
В первом круге «Зенит» дома буднично обыграл «Пари НН» со счетом 2:0. Голы забили Дуглас Сантос и Кассьерра. Оба нынче травмированы, хотя колумбийский нападающий близок к возвращению. «Пари НН» очень мало забивает: лишь 9 голов за 15 туров. 5 из них на счету Боселли. А матч с «Зенитом» уругваец пропустит из-за перебора карточек. Беда. У гостей по той же причине не будет Педро, но Семак наверняка найдет, кем его заменить.
Несмотря на не самую лучшую статистику «Зенита» в гостях, букмекеры уверены, что в воскресенье команда Семака одержит третью гостевую победу в чемпионате. Коэффициент на это событие довольно низкий — 1,36. На победу «Пари НН» принимают ставки с коэффициентом 8,80. Это не удивляет, ведь до сих пор нижегородцы смогли победить только махачкалинское «Динамо» и «Оренбург». На ничью можно поставить за 5,00.