Батраков отказался от зарплаты 120 млн долларов в Саудовской Аравии

Агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, почему российский футболист отказывался от предложений с высокой зарплатой.
«Какая сейчас цена Батракова? Чем больше, тем лучше. Есть цена, есть голевые действия, есть футбольная инициатива, которую видят селекционеры. Количество команд, которые им интересуются, — больше 10. Если бы вы знали, от каких предложений отказался Лёша…120 миллионов долларов в год! 120 миллионов долларов в год! Кто предлагал ему столько? Саудиты. 10 миллионов долларов в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем. Это зарплата уровня Роналду? Кришу 40 лет, а Леше — 20», — приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».
Напомним, за 15 матчей текущего сезона Батраков набрал 14 очков. Он забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. В Кубке России Батраков заработал еще три очка в статистику, отметившись тремя голами.
Международный центр спортивных исследований (CIES) поставил Батракова на второе место в рейтинге самых дорогих игроков РПЛ, оценив его на € 37- 43 млн. Дороже полузащитника «Локомотива» только Матвей Кисляк.