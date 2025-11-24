Батраков отказался от зарплаты 120 млн долларов в Саудовской Аравии

«Какая сейчас цена Батракова? Чем больше, тем лучше. Есть цена, есть голевые действия, есть футбольная инициатива, которую видят селекционеры. Количество команд, которые им интересуются, — больше 10. Если бы вы знали, от каких предложений отказался Лёша…120 миллионов долларов в год! 120 миллионов долларов в год! Кто предлагал ему столько? Саудиты. 10 миллионов долларов в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем. Это зарплата уровня Роналду? Кришу 40 лет, а Леше — 20», — приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».