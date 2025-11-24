Ричмонд
«Спартак» назовет трибуну своего стадиона именем Никиты Симоняна

Одна из трибун домашнего стадиона «Спартака» будет названа именем лучшего бомбардира в истории московской команды Никиты Симоняна, сообщает «Матч ТВ».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Трибуна А на «Лукойл‑Арене» будет носить имя Никиты Симоняна, говорится в публикации в телеграм-канале клуба. Накануне Симонян ушел из жизни в возрасте 99 лет.

Симонян четырежды выиграл чемпионат СССР в составе «Спартака». Он забил 160 мячей за красно-белых и является лидером по этому показателю. Вместе с советской сборной форвард стал олимпийским чемпионом Мельбурна в 1956 году. Симонян завершил профессиональную карьеру футболиста в 1959 году.

После завершения игровой карьеры Никита Симонян стал тренером, и в этом качестве работал со «Спартаком», ереванским «Араратом», одесским «Черноморцем» и сборной СССР. Команды под руководством Симоняна трижды выиграли чемпионство — два раза побеждали красно-белые (1962, 1969), один раз — «Арарат» (1973). Кроме того, на счету Симоняна-тренера четыре победы в Кубке СССР.

С середины 1980-х Никита Симонян начал карьеру функционера: работал в сборной СССР, Федерации футбола СССР, а с 1992 года и до самой смерти занимал различные должности в Российском футбольном союзе (РФС).