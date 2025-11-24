Швейцарский суд отклонил апелляцию ЦСКА по делу Николы Влашича

Трансфер Влашича состоялся летом 2021 года, ЦСКА продал его за 30 миллионов евро. Летом 2022 года в армейском клубе сообщили, что «Вест Хэм» не перевел согласованную сумму в полном объеме и сообщал о невозможности произвести дальнейшие выплаты из-за санкций.
ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА более € 8,5 млн плюс 5% годовых по второму траншу за переход Влашича. Лондонцы опротестовали это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако «молотобойцам» предписали рассчитаться с армейцами после получения разрешения от властей Великобритании.
В ЦСКА заявили, что решение было «продиктовано исключительно политической повесткой», отметив, что оно «по сути, является бессрочной рассрочкой для английского клуба». Позже российский клуб оспорил вердикт CAS в Федеральном суде Швейцарии. Однако суд вынес решение не в пользщу российского клуба, возложив на истца судебные издержки в размере 31 тысячи швейцарских франков и компенсацию ответчику в размере 36 тысяч франков.
Никола Влашич выступал за ЦСКА с 2018-го по 2021 год. В составе армейского клуба хорватский полузащитник принял участие в 108 матчах, забив 33 мяча и отдав 21 голевую передачу. На данный момент футболист играет за клуб Серии А «Торино».