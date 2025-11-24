Швейцарский суд отклонил апелляцию ЦСКА по делу Николы Влашича

В ЦСКА заявили, что решение было «продиктовано исключительно политической повесткой», отметив, что оно «по сути, является бессрочной рассрочкой для английского клуба». Позже российский клуб оспорил вердикт CAS в Федеральном суде Швейцарии. Однако суд вынес решение не в пользщу российского клуба, возложив на истца судебные издержки в размере 31 тысячи швейцарских франков и компенсацию ответчику в размере 36 тысяч франков.