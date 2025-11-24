В Москве задержали 95 нарушителей порядка на матче «Спартак» — ЦСКА

«Московские полицейские задержали нарушителей общественного порядка во время матча на стадионе “Лукойл Арена” между столичными футбольными командами “Спартак” и ЦСКА. Во время и после матча за различные административные правонарушения задержаны 95 человек, 17 из них — на стадионе, 78 — на прилегающей территории», — написала Волк в своих соцсетях.
Известно, что установлены личности трех участников драки. Оказалось, что зачинщиком стал болельщик ЦСКА, который отправлен под арест на пять суток и на три года отстранен от посещения стадионов. Двое других — болельщики «Спартака». Один из них также отправлен под арест на пять суток, в будущем ему грозит депортация. Материалы дела второго участника драки будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних, потому что ему еще нет 18 лет.
Отметим, что идентифицировать участников драки помогла, в том числе система Fan ID для болельщиков.
Футбольный матч между «Спартаком» и ЦСКА прошел 22 ноября и завершился со счетом 1:0 в пользу команды красно-белых.
Вадим Романов
Фабио Челестини
Игорь Дмитриев
(Эсекиэль Барко)
43′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
10
Маркиньос
3
Кристофер Ву
68′
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
90′
68
Руслан Литвинов
9
Манфред Угальде
78′
90′
91
Антон Заболотный
47
Роман Зобнин
76′
35
Кристофер Мартинс
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
63′
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
58′
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
5
Родриго Вильягра
65′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
12′
20
Матия Попович
77′
9
Алеррандро
17
Кирилл Глебов
77′
37
Энрике Кармо
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти