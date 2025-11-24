Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.05
П2
3.40
Футбол. Испания
перерыв
Эспаньол
0
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.65
П2
4.15
Футбол. Италия
2-й тайм
Сассуоло
1
:
Пиза
1
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.12
П2
4.60
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.03
П2
1.61
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Комо
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2

В Москве задержали 95 нарушителей порядка на матче «Спартак» — ЦСКА

Полиция в Москве задержала 95 человек из-за беспорядков после дерби «Спартака» и ЦСКА. Об этом сообщила в своих соцсетях официальный представитель МВД Ирина Волк.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

«Московские полицейские задержали нарушителей общественного порядка во время матча на стадионе “Лукойл Арена” между столичными футбольными командами “Спартак” и ЦСКА. Во время и после матча за различные административные правонарушения задержаны 95 человек, 17 из них — на стадионе, 78 — на прилегающей территории», — написала Волк в своих соцсетях.

Известно, что установлены личности трех участников драки. Оказалось, что зачинщиком стал болельщик ЦСКА, который отправлен под арест на пять суток и на три года отстранен от посещения стадионов. Двое других — болельщики «Спартака». Один из них также отправлен под арест на пять суток, в будущем ему грозит депортация. Материалы дела второго участника драки будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних, потому что ему еще нет 18 лет.

Отметим, что идентифицировать участников драки помогла, в том числе система Fan ID для болельщиков.

Футбольный матч между «Спартаком» и ЦСКА прошел 22 ноября и завершился со счетом 1:0 в пользу команды красно-белых.

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
22.11.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Вадим Романов
Фабио Челестини
Голы
Спартак
Игорь Дмитриев
(Эсекиэль Барко)
43′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
10
Маркиньос
3
Кристофер Ву
68′
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
90′
68
Руслан Литвинов
9
Манфред Угальде
78′
90′
91
Антон Заболотный
47
Роман Зобнин
76′
35
Кристофер Мартинс
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
63′
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
58′
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
5
Родриго Вильягра
65′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
12′
20
Матия Попович
77′
9
Алеррандро
17
Кирилл Глебов
77′
37
Энрике Кармо
Статистика
Спартак
ЦСКА
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
1
1
Угловые
2
4
Фолы
20
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти