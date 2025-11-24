В Москве задержали 95 нарушителей порядка на матче «Спартак» — ЦСКА

Известно, что установлены личности трех участников драки. Оказалось, что зачинщиком стал болельщик ЦСКА, который отправлен под арест на пять суток и на три года отстранен от посещения стадионов. Двое других — болельщики «Спартака». Один из них также отправлен под арест на пять суток, в будущем ему грозит депортация. Материалы дела второго участника драки будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних, потому что ему еще нет 18 лет.