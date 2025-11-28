Думбия: Слуцкий называл меня дедом и шутил, что я переписанный

37-летний ивуариец приехал в Москву и посетил ответный матч ¼ финала Пути РПЛ Кубка России против махачкалинского «Динамо» (2:1, пен. 5:4).
«Слуцкий — любезнейший человек, гений. Я бы сказал, что это человек планетарного масштаба. Леонид любил подколоть меня, в основном на тему возраста. Он называл меня дедом. Слуцкий шутил и о том, что я переписанный. А какая разница, какой у меня возраст? Мы же все равно выигрывали», — сказал Думбия.
Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2016 год. Он провел за армейцев 150 матчей во всех турнирах, в которых забил 95 мячей и отдал 36 голевых передач, став вторым лучшим бомбардиром-легионером в истории клуба после бразильца Вагнера Лава (124).
Вместе с ЦСКА Думбия трижды становился чемпионом РПЛ (2013, 2014, 2016), а также дважды выигрывал Кубок России (2011, 2013) и один раз — Суперкубок страны (2014). Кроме того, ивуариец дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2012, 2014).
После ухода из ЦСКА Думбия выступал за «Рому», «Ньюкасл», «Базель», «Спортинг», «Жирону» и «Сьон». Его последним клубом был мальтийский «Хамрун Спартанс», который он покинул летом 2021 года.