Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.05
П2
3.22
Футбол. Германия
22:30
Боруссия М
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.95
П2
2.29
Футбол. Италия
22:45
Комо
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.83
П2
5.05
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Ренн
П1
X
П2
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.95
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2

Ролан Гусев поставил двойку тренеру «Динамо» из штаба Карпина

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев объяснил, почему футболисты в плохой форме подошли к данному отрезку.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Ролан Гусев заявил, что плохая работа тренера по физподготовке Луиса Касайса Мартинеса из штаба Валерия Карпина привела к неважной форме игроков на данном отрезке сезона.

— В первую очередь вижу проблему в физической подготовке.

— По пятибалльной системе как бы охарактеризовали?

— Два.

— Это оценка работы Луиса?

— В первую очередь. Даже не Валерия, а именно этого Луиса.

— У вас были к нему какие-то вопросы? Дискуссии?

— Да у меня не было к нему вопросов… Какие тут вопросы… Физическое состояние за неделю мы поправить не можем. Некоторые игроки практически падают на поле. В первую очередь именно физическая готовность не давала воплотить Валерины идеи. Когда начинался сезон, я понимал, что команда плохо физически готова, — цитирует Гусева «Спортс''».

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо» 17 ноября по собственному желанию. Мартинес вслед за Карпиным также покинул клуб. Таким образом, Гусев второй раз за 2025 год стал исполняющим обязанности наставника команды. Ранее он исполнял эту роль после ухода Марцела Лички.

После 16 туров Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 футболисты «Динамо» набрали 20 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице. В 17-м туре бело-голубые сыграют в Грозном с «Ахматом». Встреча состоится 30 ноября в 16:30 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше