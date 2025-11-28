Ролан Гусев поставил двойку тренеру «Динамо» из штаба Карпина

Ролан Гусев заявил, что плохая работа тренера по физподготовке Луиса Касайса Мартинеса из штаба Валерия Карпина привела к неважной форме игроков на данном отрезке сезона.
— В первую очередь вижу проблему в физической подготовке.
— По пятибалльной системе как бы охарактеризовали?
— Два.
— Это оценка работы Луиса?
— В первую очередь. Даже не Валерия, а именно этого Луиса.
— У вас были к нему какие-то вопросы? Дискуссии?
— Да у меня не было к нему вопросов… Какие тут вопросы… Физическое состояние за неделю мы поправить не можем. Некоторые игроки практически падают на поле. В первую очередь именно физическая готовность не давала воплотить Валерины идеи. Когда начинался сезон, я понимал, что команда плохо физически готова, — цитирует Гусева «Спортс''».
Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо» 17 ноября по собственному желанию. Мартинес вслед за Карпиным также покинул клуб. Таким образом, Гусев второй раз за 2025 год стал исполняющим обязанности наставника команды. Ранее он исполнял эту роль после ухода Марцела Лички.
После 16 туров Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 футболисты «Динамо» набрали 20 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице. В 17-м туре бело-голубые сыграют в Грозном с «Ахматом». Встреча состоится 30 ноября в 16:30 по московскому времени.