У «Балтики» вторая лучшая оборона в топ-10 лигах Европы

«Балтика» в среднем пропускает 0,4 гола за игру в текущем сезоне чемпионата России. Как сообщает Opta, этот показатель является вторым лучшим среди команд из топ-10 лиг Европы. Меньше «Балтики» в среднем пропускает только «Порту» (0,3 — 3 гола в 12 матчах).
Лучшие команды из топ-10 лиг Европы по пропущенным мячам в среднем за игру:
0,3 — «Порту» (Португалия);
0,4 — «Балтика» (Россия);
0,5 — «Гезтепе» (Турция);
0,5 — «Спортинг» (Португалия);
0,5 — «Жил Висенте» (Португалия);
0,5 — «Арсенал» (Англия);
0,5 — «Рома» (Италия);
0,5 — «Комо» (Италия).
«Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. В следующем туре клуб из Калининграда 7 декабря на своем поле примет «Крылья Советов».
Лидером чемпионата России является «Краснодар» с 37 баллами. На втором месте идет ЦСКА, отставая от подопечных Мурада Мусаева на одно очко. Третью строчку занимает «Зенит», команда Сергея Семака уступает армейцам по дополнительным показателям.