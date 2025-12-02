Ричмонд
У «Балтики» вторая лучшая оборона в топ-10 лигах Европы

Калининградская «Балтика» за 17 матчей в РПЛ пропустила лишь семь мячей.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Балтика» в среднем пропускает 0,4 гола за игру в текущем сезоне чемпионата России. Как сообщает Opta, этот показатель является вторым лучшим среди команд из топ-10 лиг Европы. Меньше «Балтики» в среднем пропускает только «Порту» (0,3 — 3 гола в 12 матчах).

Лучшие команды из топ-10 лиг Европы по пропущенным мячам в среднем за игру:

  1. 0,3 — «Порту» (Португалия);

  2. 0,4 — «Балтика» (Россия);

  3. 0,5 — «Гезтепе» (Турция);

  4. 0,5 — «Спортинг» (Португалия);

  5. 0,5 — «Жил Висенте» (Португалия);

  6. 0,5 — «Арсенал» (Англия);

  7. 0,5 — «Рома» (Италия);

  8. 0,5 — «Комо» (Италия).

«Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. В следующем туре клуб из Калининграда 7 декабря на своем поле примет «Крылья Советов».

Лидером чемпионата России является «Краснодар» с 37 баллами. На втором месте идет ЦСКА, отставая от подопечных Мурада Мусаева на одно очко. Третью строчку занимает «Зенит», команда Сергея Семака уступает армейцам по дополнительным показателям.