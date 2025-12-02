У «Балтики» вторая лучшая оборона в топ-10 лигах Европы

«Балтика» в среднем пропускает 0,4 гола за игру в текущем сезоне чемпионата России. Как сообщает Opta, этот показатель является вторым лучшим среди команд из топ-10 лиг Европы. Меньше «Балтики» в среднем пропускает только «Порту» (0,3 — 3 гола в 12 матчах).