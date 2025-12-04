Игрок «Спартака» Дмитриев: Все недовольны первой частью сезона

«Итог первой части сезона? Конечно, неудовлетворительный результат для нас. Я знаю, что все игроки в команде недовольны первой частью сезона. “Спартак” должен находиться только на первом месте. Нужно выигрывать все оставшиеся матчи, чтобы вернуться на наше желанное место», — приводит слова Дмитриева «РБ Спорт».