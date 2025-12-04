Игрок «Спартака» Дмитриев: Все недовольны первой частью сезона

Перед 18 туром чемпионата России «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице с 28 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на девять баллов.
«Итог первой части сезона? Конечно, неудовлетворительный результат для нас. Я знаю, что все игроки в команде недовольны первой частью сезона. “Спартак” должен находиться только на первом месте. Нужно выигрывать все оставшиеся матчи, чтобы вернуться на наше желанное место», — приводит слова Дмитриева «РБ Спорт».
В чемпионате России «Спартак» одержал восемь побед, потерпел пять поражений и четыре раза сыграл вничью.
На данный момент «Спартак» находится без главного тренера. 47-летний Вадим Романов, работающий в системе академии красно-белых с 2015 года, стал временно исполняющим обязанности главного тренера клуба 11 ноября, сменив в этой роли серба Деяна Станковича.
Деян Станкович работал в «Спартаке» с мая 2024 года. В предыдущем сезоне РПЛ команда под его руководством финишировала на четвертой строчке.
В матче 18-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле примет московское «Динамо». Эта встреча будет посвящена лучшему снайперу в истории «Спартака» и легендарному тренеру команды Никите Симоняну.
Андрей Талалаев
Вадим Романов
Николай Титков
(Иван Беликов)
60′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
69
Ираклий Манелов
30′
23
Мингиян Бевеев
66′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
38′
90
Чиносо Оффор
67′
22
Николай Титков
66′
8
Андрей Мендель
87′
26
Иван Беликов
90′
4
Натан Гассама
10
Илья Петров
66′
19
Сергей Пряхин
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
76′
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
7
Пабло Солари
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
48′
68
Руслан Литвинов
75′
91
Антон Заболотный
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти