Русский игрок «Пари НН»: Привлекает западная культура, она мне ближе

Полузащитник «Пари НН» Андрей Ивлев рассказал, что его привлекает западная культура и французский футбол.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Пари НН"

19-летний Ивлев выступает за «Пари НН» с лета 2025 года. В текущем сезоне он провел за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

— Судя по твоим соцсетям, ты увлекаешься французским хип-хопом, модой и футболом. Особенно выделяются твои симпатии к Олисе из «Баварии» и Шерки из «Манчестер Сити». Почему тебе так импонирует французская культура?

— Меня привлекает не только французская, но и западная культура в целом. Она мне как-то ближе к сердцу. Особенно мне импонирует французский футбол. Вдохновляет Барколя из «ПСЖ» — у него интересный стиль игры. Мне также очень нравится «Страсбур», у них классная, вайбовая команда. Конечно, я мечтаю играть в Лиге 1 и хотел бы повторить путь Кузяева.

Я обожаю иностранную музыку. Русский рэп слушаю редко, он мне не очень нравится. Исключение составляют лишь несколько знакомых, которые сами пишут музыку, — сказал Ивлев в интервью Metaratings.ru.

Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев в июне этого года покинул французский «Гавр», за который выступал на протяжении двух сезонов. За клуб из Лиги 1 он провел 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.