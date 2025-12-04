Соболев не считает, что потерял место в основе «Зенита»

— Я не могу сказать, что я потерял место в составе. С Сергеем Богдановичем мы часто общаемся. А по поводу игрового времени… «Зенит» — такая команда, в которой ты можешь одну игру играть, вторую — не играть. Это нормально. Здесь огромная конкуренция и думаю, все футболисты к этому привыкли. Действительно, так и есть. И в этом ничего такого нет. Да, ты можешь одну игру сыграть, одну — не сыграть. Потом две сыграть. Это нормально. Если мы смотрим на матчи, так оно и происходит не только у меня, а у многих.