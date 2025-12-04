Ричмонд
Соболев не считает, что потерял место в основе «Зенита»

В текущем сезоне нападающий Александр Соболев восемь раз начинал матчи «Зенита» с первых минут и 14 раз выходил со скамейки запасных.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

— В последнее время вы потеряли место в стартовом составе, можно так сказать. Как вы к этому относитесь и общались ли с Сергеем Семаком по этому поводу?

— Я не могу сказать, что я потерял место в составе. С Сергеем Богдановичем мы часто общаемся. А по поводу игрового времени… «Зенит» — такая команда, в которой ты можешь одну игру играть, вторую — не играть. Это нормально. Здесь огромная конкуренция и думаю, все футболисты к этому привыкли. Действительно, так и есть. И в этом ничего такого нет. Да, ты можешь одну игру сыграть, одну — не сыграть. Потом две сыграть. Это нормально. Если мы смотрим на матчи, так оно и происходит не только у меня, а у многих.

— Не обижает ли вас, что при наличии трех нападающих на этой позиции сейчас играет Луис Энрике?

— Сергей Богданович один раз сказал одну очень хорошую фразу о том, что наша работа — тренироваться, а его работа — определять стартовый состав. Это решение тренера, и с ним спорить будет неправильно. Вот и все. Так бывает, но ничего в этом такого нет, — заявил Соболев на пресс-конференции.

В сезоне-2025/26 Соболев восемь раз начинал матчи «Зенита» с первых минут и 14 раз выходил со скамейки запасных. На счету форварда пять мячей и две голевые передачи.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В субботу, 6 декабря, сине-бело-голубые дома сыграют против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.