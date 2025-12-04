Тренер «Балтики» Талалаев дисквалифицирован на 3 матча РПЛ

Андрей Викторович у нас в четвертый раз. 11 апреля 2024 он был наказан за оскорбительные слова в адрес иных лиц на 20 тысяч рублей и два матча условно. 13 марта в первой лиге он был наказан за агрессивное поведение в адрес судьи на два матча (один — реально, один — условно). Был испытательный срок до конца прошлого сезона. Условный срок закончился. С учетом всех обстоятельств дела, всех видео и объяснений сторон КДК вынес решение. За оскорбительное поведение в отношении соперников дисквалифицировать Талалаева на три матча РПЛ. У стороны Талалаева есть возможность подать апелляцию, — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».