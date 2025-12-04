Тренер «Балтики» Талалаев дисквалифицирован на 3 матча РПЛ

Талалаев был удален в домашнем матче 17‑го тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком» (1:0). Главный арбитр встречи Кирилл Левников сначала показал тренеру желтую карточку за саркастические аплодисменты, а затем прямую красную карточку за оскорбительный жест.
После игры Талалаев заявил, что не показывал никаких жестов, а просто поправлял лангетку, однако в дальнейшем признал, что не сдержался.
Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил о решении дисквалифицировать главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительное поведение в отношении соперников на три матча.
— В протоколе матча написано, что зафиксированы оскорбительные жесты в сторону резервного судьи. Талалаев говорил на заседании, что со стороны скамейки «Спартака» раздались оскорбительные комментарии и он ответил им в той же манере, показав неприличный жест. Но в сторону скамейки «Спартака», а не судьи. Талалаев не отрицает, что жест показывал. «Балтика» извинилась за неприличный жест Талалаева и попросила не назначать тренеру максимальное наказание.
Андрей Викторович у нас в четвертый раз. 11 апреля 2024 он был наказан за оскорбительные слова в адрес иных лиц на 20 тысяч рублей и два матча условно. 13 марта в первой лиге он был наказан за агрессивное поведение в адрес судьи на два матча (один — реально, один — условно). Был испытательный срок до конца прошлого сезона. Условный срок закончился. С учетом всех обстоятельств дела, всех видео и объяснений сторон КДК вынес решение. За оскорбительное поведение в отношении соперников дисквалифицировать Талалаева на три матча РПЛ. У стороны Талалаева есть возможность подать апелляцию, — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Андрей Талалаев возглавлял ранее «Тамбов», «Химки», «Ахмат», «Крылья Советов» и московское «Торпедо». В сентябре 2024 года назначен главным тренером «Балтики». По итогам сезона калининградский клуб под руководством Талалаева стал победителем Первой лиги и обеспечил себе место в Премьер-лиге.
После 17 туров РПЛ «Балтика» набрала 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 7 декабря, подопечные Талалаева проведут домашнюю встречу с самарскими «Крыльями Советов».
