Сергей Семак высказался о ситуации c Жерсоном в «Зените»

Ранее появлялась информация, что бразильский полузащитник Жерсон желает покинуть клуб из Санкт-Петербурга. Главный тренер «Зенита» отметил, что от самого футболиста не слышал ничего подобного.
— И про Жерсона хотел спросить. Как он вообще? Нужен? Останется? Вы довольны или дело в адаптации?
— Я еще не слышал от него, что он куда-то хочет уйти. По нему, конечно, нужно тоже понять, встроить его в игру команды. Мы понимаем его сильные качества, скажем так, но нужно это наиграть, чтобы и партнеры привыкли, понимали его лучше. Но ему, конечно, нужно адаптироваться. Как и Луису Энрике: все понимают, что это игрок очень качественный. Вопрос и адаптации, и встраивания в командные действия.
Плюс, естественно, тяжелый для него прошлый сезон был, плюс пришел — сразу травма, выбыл немножко, потерял игровой ритм. Но на сегодняшний день все являются игроками нашей команды. И недовольства пока я не слышал ни от кого, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
28-летний полузащитник Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. За этот период Жерсон принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 22 миллиона евро.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В субботу, 6 декабря, сине-бело-голубые дома сыграют против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.