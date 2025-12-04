Сафонов сомневается, что «Краснодар» вновь станет чемпионом

«Я думаю, что “Краснодар” не будет чемпионом. Почему-то у меня ощущение, что не будет, хотя очень хочу, чтобы так получилось», — сказал Сафонов в подкасте Федора Смолова.
После 17 туров Российской Премьер-лиги «быки» располагаются на первой строчке в турнирной таблице, имея в активе 37 набранных очков. «Краснодар» — действующий чемпион России.
7 декабря в Краснодаре состоится встреча лидеров РПЛ сезона-2025/26. «Краснодар» принимает ЦСКА. Начало матча — в 19 часов по московскому времени.
Матвей Сафонов выступал за «Краснодар» с 2017 года, а летом 2024-го перешел в «ПСЖ». В нынешнем сезоне россиянин пока не провел ни одного поединка за парижан.
«ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего «Ланса» на один балл. В субботу, 6 декабря, парижане дома сыграют против «Ренна». Начало матча — в 23:05 по московскому времени.