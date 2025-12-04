Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.23
П2
7.08
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2

Сафонов сомневается, что «Краснодар» вновь станет чемпионом

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оценил шансы «Краснодара» завоевать чемпионский титул второй сезон подряд.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Xavier Laine/Getty Images

«Я думаю, что “Краснодар” не будет чемпионом. Почему-то у меня ощущение, что не будет, хотя очень хочу, чтобы так получилось», — сказал Сафонов в подкасте Федора Смолова.

После 17 туров Российской Премьер-лиги «быки» располагаются на первой строчке в турнирной таблице, имея в активе 37 набранных очков. «Краснодар» — действующий чемпион России.

7 декабря в Краснодаре состоится встреча лидеров РПЛ сезона-2025/26. «Краснодар» принимает ЦСКА. Начало матча — в 19 часов по московскому времени.

Матвей Сафонов выступал за «Краснодар» с 2017 года, а летом 2024-го перешел в «ПСЖ». В нынешнем сезоне россиянин пока не провел ни одного поединка за парижан.

«ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего «Ланса» на один балл. В субботу, 6 декабря, парижане дома сыграют против «Ренна». Начало матча — в 23:05 по московскому времени.

Футбол. Премьер-лига
07.12
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.73
П2
3.85