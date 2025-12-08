Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на победу в РПЛ

Главным фаворитом на победу в РПЛ по версии искусственного интеллекта является

действующий чемпион «Краснодар», чьи шансы на второй титул оцениваются в 40,4%. Почти на равных с ним оцениваются шансы «Зенита» (39,0%). Также на победу в чемпионате претендуют «Локомотив» (10,8%) и ЦСКА (8,8%), «Балтика» (0,8%) и «Спартак» (0,2%).