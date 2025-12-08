Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.01
П2
3.23
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.02
П2
3.26
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Милан
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.80
П2
1.75
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.15
X
4.28
П2
1.65
Футбол. Испания
23:00
Осасуна
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.88
П2
4.88
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Сельта
2
П1
X
П2

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на победу в РПЛ

Суперкомпьютер Opta Analyst представил прогноз на итоги сезона в РПЛ после завершения осенней части чемпионата.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главным фаворитом на победу в РПЛ по версии искусственного интеллекта является
действующий чемпион «Краснодар», чьи шансы на второй титул оцениваются в 40,4%. Почти на равных с ним оцениваются шансы «Зенита» (39,0%). Также на победу в чемпионате претендуют «Локомотив» (10,8%) и ЦСКА (8,8%), «Балтика» (0,8%) и «Спартак» (0,2%).

Основными претендентами на прямой вылет из РПЛ по итогам сезона являются «Сочи» (85,9%) и «Оренбург» (54,8%).

После 18-ти туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», набравший 40 очков. Позади «быков» расположились «Зенит» (39), «Локомотив» (37), ЦСКА (36), «Балтика» (35) и «Спартак» (29).

После перехода на систему «осень-весна» в 2012 году зимний чемпион выигрывал титул в 10 из 12 случаев. Единственными исключениями были «Зенит» (2014) и «Краснодар» (2024).

Весенняя часть сезона в РПЛ стартует 28 февраля.