Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на победу в РПЛ

Главным фаворитом на победу в РПЛ по версии искусственного интеллекта является
действующий чемпион «Краснодар», чьи шансы на второй титул оцениваются в 40,4%. Почти на равных с ним оцениваются шансы «Зенита» (39,0%). Также на победу в чемпионате претендуют «Локомотив» (10,8%) и ЦСКА (8,8%), «Балтика» (0,8%) и «Спартак» (0,2%).
Основными претендентами на прямой вылет из РПЛ по итогам сезона являются «Сочи» (85,9%) и «Оренбург» (54,8%).
После 18-ти туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», набравший 40 очков. Позади «быков» расположились «Зенит» (39), «Локомотив» (37), ЦСКА (36), «Балтика» (35) и «Спартак» (29).
После перехода на систему «осень-весна» в 2012 году зимний чемпион выигрывал титул в 10 из 12 случаев. Единственными исключениями были «Зенит» (2014) и «Краснодар» (2024).
Весенняя часть сезона в РПЛ стартует 28 февраля.