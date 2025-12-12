Ричмонд
Тренер «Балтики» Талалаев высказался о своем будущем в клубе

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заверил, что останется в клубе как минимум до конца сезона.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Олег Бухарев/ТАСС

53-летний Талалаев возглавил клуб из Калининграда в сентябре 2024 года.

— Более чем на восемь наших футболистов пришли запросы от клубов, которые предлагают им контракты больше, чем у них есть на данный момент. Это отчасти дестабилизирует обстановку в команде, но это можно направить в правильное русло. Это признание наших футболистов.

Андраде? У него контракт еще на полтора года. Если поступит предложение, от которого всем трудно будет отказаться, тогда мы, конечно, подумаем. Это касается всех футболистов, не только Андраде. Лично для меня главный критерий: может ли футболист продолжать прогрессировать в нашей команде.

Я, прежде всего, хочу сказать, что я остаюсь в «Балтике». Я буду работать до тех пор, пока не пойму, что достиг финиша хорошей работы. У меня была договоренность с руководством, что если будет серьезное предложение из Европы, то мы пожмем руки и найдем компромисс. Сейчас мы определились, что идем дальше. До конца этого сезона как минимум. И я рад, что принял это решение, — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

«Балтика» ушла на зимнюю паузу в РПЛ, занимая пятое место в турнирной таблице с 35 очками. В следующем туре, после возобновления чемпионата, «Балтика» 27 февраля на выезде встретится с «Зенитом».


