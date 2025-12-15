Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.15
П2
3.70
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.30
П2
4.15
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.40
П2
2.60
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2

Глушенков признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре-декабре

Футболист одержал победу в голосовании болельщиков.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Полузащитник Максим Глушенков признан лучшим игроком «Зенита» по итогам ноября и декабря. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист одержал победу в голосовании болельщиков в третий раз подряд, воторое место у вратаря Дениса Адамова, третий — нападающий Педро. Глушенков заработал 39.81% голосов, а его соперники 23.98% и 18.1%, соответственно.

В ноябре и декабре 26-летний Глушенков провел семь матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Всего в нынешнем сезоне на счету футболиста 21 проведенный матч, 10 голов и семь результативных передач во всех турнирах.

Напомним, что команда Глушенкова — питерский «Зенит» — находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. После 18 туров в чемпионате России команда заработала 39 очков только на один балл отстает от действующего. емпиона и лидера турнирной таблицы — «Краснодара». За 18 матчей команда из Санкт-Петербурга проиграла только «Ахмату» в матче 9 августа.

Ранее экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко в беседе с «Матч ТВ» назвал Глушенкова и полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова лучшими игроками РПЛ в 2025 году.

«Лучший футболист РПЛ 2025 года? Назову двоих. Глушенков и Батраков», — цитирует Ещенко «Матч ТВ».

Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше