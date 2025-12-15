Глушенков признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре-декабре

Полузащитник Максим Глушенков признан лучшим игроком «Зенита» по итогам ноября и декабря. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист одержал победу в голосовании болельщиков в третий раз подряд, воторое место у вратаря Дениса Адамова, третий — нападающий Педро. Глушенков заработал 39.81% голосов, а его соперники 23.98% и 18.1%, соответственно.
В ноябре и декабре 26-летний Глушенков провел семь матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.
Всего в нынешнем сезоне на счету футболиста 21 проведенный матч, 10 голов и семь результативных передач во всех турнирах.
Напомним, что команда Глушенкова — питерский «Зенит» — находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. После 18 туров в чемпионате России команда заработала 39 очков только на один балл отстает от действующего. емпиона и лидера турнирной таблицы — «Краснодара». За 18 матчей команда из Санкт-Петербурга проиграла только «Ахмату» в матче 9 августа.
Ранее экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко в беседе с «Матч ТВ» назвал Глушенкова и полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова лучшими игроками РПЛ в 2025 году.
«Лучший футболист РПЛ 2025 года? Назову двоих. Глушенков и Батраков», — цитирует Ещенко «Матч ТВ».