Глушенков признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре-декабре

Напомним, что команда Глушенкова — питерский «Зенит» — находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. После 18 туров в чемпионате России команда заработала 39 очков только на один балл отстает от действующего. емпиона и лидера турнирной таблицы — «Краснодара». За 18 матчей команда из Санкт-Петербурга проиграла только «Ахмату» в матче 9 августа.