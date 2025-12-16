Ричмонд
Главного тренера «Зенита» задержали в аэропорту Мюнхена

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его жена Анна были задержаны немецкой полицией в аэропорту Мюнхена. Об этом Анна Семак рассказала в своем телеграм-канале.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Причиной временного ареста семейной пары стало нарушение таможенных правил при вывозе из Европы товаров, стоимость которых превышала установленный лимит.

— Мы ехали в аэропорт. Ничего не предвещало беды. «Слушайся мужа», — последние слова почившего старца Иоанна Миронова обрели для меня новый смысл. По пути в Мюнхен я показала супругу список желанных покупок. Он исправил «что купить» на «что посмотреть» в Мюнхене и было в этом, кроме шутки, нечто пророческое. Конечно, сделав по-своему, я приобрела все, на что настроилась, а в аэропорту мы, не приняв во внимание новые реалии, уверенно направились оформлять tax free.

Приняли нас радостно, улыбались, понимающе кивали, разворачивая конверты. Куда-то позвонили, пришли люди в форме, проводили в отдельный кабинет под предлогом «маленькой проблемы», уверяя, что мы успеем на рейс, нас непременно подождут, все сотрудники предупреждены. Дальше как в тумане. Полиция, допрос, слово «crime», подписи на бумагах в графе «обвиняемый» и ощущение полной беспомощности. Зная по опыту, что в таких ситуациях единственно возможная форма поведения — полное принятие, я молчала и глубоко дышала, доверившись мужу.

Не знаю, сколько времени нас продержали, заставив заплатить внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок, принудив выложить и оставить в ЕС все купленные вещи (их мы передали приехавшему на выручку приятелю, живущему в Германии). По новым законам, граждане РФ не имеют право вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму 300 евро за товарную единицу. На рейс мы опоздали, потеряв билеты. Никому до этого не было дела. Естественно, никто нас не ждал и не был предупрежден. Чтобы успеть на следующий рейс, пришлось доплатить большую сумму.

Выдохнув, как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда. В голове проигрывались реплики из «Брата-2», — написала Семак.

Анна и Сергей Семак состоят в браке с 2008 года и имеют пять общих детей: сыновей Семена, Ивана и Савву, а также дочерей Варвару и Иларию. Также супруги воспитывают дочь Анны от первого брака Майю и девочку с инвалидностью по имени Татьяна, которую они удочерили в 2016 году.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Под его руководством команда шесть раз становилась чемпионом России, а также завоевала два Кубка и пять Суперкубков страны.