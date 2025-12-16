Юрий Семин назвал самого талантливого игрока, с которым работал

— Считаю, те наши футболисты, которые долго шли вторыми после «Спартака», были очень самолюбивыми, жадными до побед, жили игрой. И у них многое сложилось — Гуренко уехал в Италию, Горлукович — в Германию, Овчинников и Измайлов — в Португалию, Билялетдинов — в Англию. Кстати, Аленичев тоже у нас начинал. А в итоге выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов. Потому что они любили футбол, а не себя в футболе. Если нынешняя молодежь поймет, что надо постоянно развиваться, то все у нее получится. И ни один тренер или агент никого из них никуда не двинет, если не будут сами рваться в игру и пахать! Пример тому — Кисляк, Глебов, тот же Батраков. Дай бог, чтобы они не остановились.