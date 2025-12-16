Юрий Семин назвал самого талантливого игрока, с которым работал

— Как вам нынешнее поколение команды во главе с Алексеем Батраковым?
— Леша — молодец! Держит марку. Его не накрыл синдром второго сезона. Многие думали, что и Пиняев будет играть на таком уровне, но сегодня у Сергея что-то не получается. Посмотрим, как у него дальше пойдет.
— А кого из ваших прежних игроков напоминает Батраков?
— Никого. У него своя манера. Видно, что трудяга, не дает себе поблажек. Увы, сейчас многие молодые игроки, только добившись каких-то успехов, уже считают, что всего достигли, и сбавляют обороты — тут не добежал, там не дотянулся… В итоге быстро скисают. Вот Батраков не из таких — рвется играть, расти!
— У Лоськова был такой же характер?
— Считаю, те наши футболисты, которые долго шли вторыми после «Спартака», были очень самолюбивыми, жадными до побед, жили игрой. И у них многое сложилось — Гуренко уехал в Италию, Горлукович — в Германию, Овчинников и Измайлов — в Португалию, Билялетдинов — в Англию. Кстати, Аленичев тоже у нас начинал. А в итоге выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов. Потому что они любили футбол, а не себя в футболе. Если нынешняя молодежь поймет, что надо постоянно развиваться, то все у нее получится. И ни один тренер или агент никого из них никуда не двинет, если не будут сами рваться в игру и пахать! Пример тому — Кисляк, Глебов, тот же Батраков. Дай бог, чтобы они не остановились.
— Марат Измайлов — самый большой талант, с которым довелось работать?
— Самый одаренный — Хвича Кварацхелия. По нему сразу было понятно: талант невероятный! Но в начале карьере он, кроме обводки, ничего не делал, хотя дриблинг — выдающийся! Очень умный футболист, который умеет слушать тренера. В «Наполи» к нему предъявлялись одни требования, в «ПСЖ» — другие. Но он везде на ведущих ролях. А когда недолго выступал за батумское «Динамо», то не строил из себя звезду. Не просил всех играть на него, а работал на команду. И собирал в Грузии полные стадионы. Тренеры менялись, а он рос и шел вперед. Марат Измайлов — безусловно, очень талантливый футболист, неординарный! Но он все-таки не обладал таким здоровьем, как Хвича, и часто травмировался.
— Как же получилось так, что «Локомотив» упустил Хвичу?
— А вы спросите об этом у тех, кто принимал решения по Хвиче. Если только найдете этих руководителей… Я же скажу, что мое мнение не стали учитывать. Жаль… Он все равно уехал бы в Европу. Но только из «Локомотива», — сказал экс-главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Семин возглавлял «Локомотив» с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020 годы. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, шесть раз брал Кубок и три раза — Суперкубок страны.